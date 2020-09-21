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Çalıştırılan motosiklet bir anda alev topuna dönüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2020 12:36 | Son Güncelleme

Çorum’un Osmancık ilçesinde sahibi tarafından çalıştırılan motosiklet bir anda alev aldı.Edinilen bilgiye göre Koyun Baba Mahallesi, Kamil Yolu üzerinde sürücüsünün kontağı çalıştırmak için kontağına bastığı motosiklet alev aldı.

Çorum’un Osmancık ilçesinde sahibi tarafından çalıştırılan motosiklet bir anda alev aldı.
Edinilen bilgiye göre Koyun Baba Mahallesi, Kamil Yolu üzerinde sürücüsünün kontağı çalıştırmak için kontağına bastığı motosiklet alev aldı. Motosikletin alev aldığını gören sürücü son anda kendini yolun kenarına atarak alevlerden kaçtı. Sürücü ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü.
Motosiklet sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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