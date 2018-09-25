Activision ve geliştirici Treyarch Call of Duty: Black Ops 4'ün çıkış fragmanını takipçileri ile paylaştı.
Bu sene seride yer alan senaryo modunu kaldıran geliştiriciler, onun yerine oyuna ilgi çekici rekabetçi modlar koymayı tercih ettiler. Blackout modunu alan Battle Royale modu ise bu modlar arasında en merak uyandıran mod olmayı başardı.
Ek olarak Call of Duty'nin resmi hesabından yayınlanan bir görsel ise Blackout modunun nasıl bir haritaya sahip olacağını gösteriyor. Call of Duty tarihinin en büyük haritası olduğu söylenen bu haritada 80 oyuncu Battle Royale deneyimi yaşayacak.
Call of Duty: Black Ops 4 çıkış fragmanı!
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