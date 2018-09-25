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Call of Duty: Black Ops 4 çıkış fragmanı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 25.09.2018 19:12 | Son Güncelleme

Activision ve geliştirici Treyarch Call of Duty: Black Ops 4'ün çıkış fragmanını takipçileri ile paylaştı.

Call of Duty: Black Ops 4 çıkış fragmanı!

Activision ve geliştirici Treyarch Call of Duty: Black Ops 4'ün çıkış fragmanını takipçileri ile paylaştı.

Bu sene seride yer alan senaryo modunu kaldıran geliştiriciler, onun yerine oyuna ilgi çekici rekabetçi modlar koymayı tercih ettiler. Blackout modunu alan Battle Royale modu ise bu modlar arasında en merak uyandıran mod olmayı başardı.

Ek olarak Call of Duty'nin resmi hesabından yayınlanan bir görsel ise Blackout modunun nasıl bir haritaya sahip olacağını gösteriyor. Call of Duty tarihinin en büyük haritası olduğu söylenen bu haritada 80 oyuncu Battle Royale deneyimi yaşayacak.

Call of Duty: Black Ops 4 çıkış fragmanı!

video:

Seri, sadece Battle Royale türü ile ne kadar ileriye gidebilir hep beraber bekleyip göreceğiz ancak senaryo modunun bir kenara atılmış olması açıkçası birçok hikaye sever oyuncuyu sinirlendirmeye yetti.

Call of Duty: Black Ops 4 ise resmi olarak 12 Ekim 2018'de PlayStation 4, Xbox One ve PC için raflardaki yerini almış olacak. Yayınlanan çıkış videosuna yukarıdaki tarayıcı üzerinden ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Teknolojioku

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Anahtar Kelimeler:
Call of Duty Call of Duty: Black Ops 4

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