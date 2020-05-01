Call Of Duty: Mobile yeni sezonu Vahşi Batı temasıyla başlıyor

Yeni sezonla birlikte oyuna gelen yeni içerikler ve güncellemeler ise şu şekilde;
Yeni güncelleme ile gelen yeniliklerin geri kalanı işe şu şekilde; Ghost için kovboy ve Seraph için Desperada kıyafetleri, Outlaw keskin nişancı tüfeği ve Wild West MSMC dahil yeni silahlar. Ücretsiz savaş biletinde yeni operator yeteneği; Annihilator (Black Ops 4'ten). İki yeni çok oyunculu harita: Rust ve Saloon. Gold Rush ve Rust the Dust dahil yeni etkinlikler. Mağazadan ulaşılabilir yeni ürünler.
Ayrıca Call of Duty: Mobile, ramazan dönemini “Crescent Moon” temalı yedi ayrı oyun ekipmanı ile kutluyor. Ramazan dönemini en güzel şekilde kutlamak isteyen oyuncular, Zero karakterinin altınla süslenmiş ve hilal şeklindeki işlemelere sahip Sultana kıyafetini elde ederek kutlayabilecekler. Oyuncular ayrıca etkinlik dönemi boyunca envanterlerine hilal temalı uçuş kıyafeti, sırt çantası, paraşüt ve daha fazla ekipmanı ekleyebilecekler.
Daha fazla bilgi için Activision Blogunu ziyaret edebilirsiniz.
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