Call Of Duty: Mobile yeni sezonu Vahşi Batı temasıyla başlıyor

Yeni sezonla birlikte oyuna gelen yeni içerikler ve güncellemeler ise şu şekilde;

Bir Zamanlar Rust’ta Savaş Bileti (Battle Pass)

CoD: Mobile World Championship 2020 Turnuvası 30 Nisan’da başlıyor.

Üç yeni çok oyunculu oyun modu

Kill Confirmed

Capture The Flag

1v1 Duel

Çeşitli kullanıcı arayüzü güncellemeleri, silah dengesi ve oyun optimizasyonları.

Yeni güncelleme ile gelen yeniliklerin geri kalanı işe şu şekilde; Ghost için kovboy ve Seraph için Desperada kıyafetleri, Outlaw keskin nişancı tüfeği ve Wild West MSMC dahil yeni silahlar. Ücretsiz savaş biletinde yeni operator yeteneği; Annihilator (Black Ops 4'ten). İki yeni çok oyunculu harita: Rust ve Saloon. Gold Rush ve Rust the Dust dahil yeni etkinlikler. Mağazadan ulaşılabilir yeni ürünler.

CALL OF DUTY: MOBİLE'A DA RAMAZAN GELDİ

Ayrıca Call of Duty: Mobile, ramazan dönemini “Crescent Moon” temalı yedi ayrı oyun ekipmanı ile kutluyor. Ramazan dönemini en güzel şekilde kutlamak isteyen oyuncular, Zero karakterinin altınla süslenmiş ve hilal şeklindeki işlemelere sahip Sultana kıyafetini elde ederek kutlayabilecekler. Oyuncular ayrıca etkinlik dönemi boyunca envanterlerine hilal temalı uçuş kıyafeti, sırt çantası, paraşüt ve daha fazla ekipmanı ekleyebilecekler.

Daha fazla bilgi için Activision Blogunu ziyaret edebilirsiniz.

World Championship 2020 Turnuvası Duyuruldu

