Call of Duty: Warzone geleceğinde bizleri neler bekliyor?

Yapılan açıklamada David Braben ortaklığı kısaca anlatarak bu iki köklü ve dünya standartlarında yaratıcı şirket arasındaki anlaşmayı övdü. Braben, Age of Sigmar oyununu "sürükleyici ve erişilebilir" olarak nitelendirdi ve bunun sadece bir PC oyunu değil, aynı zamanda bir konsol oyunu olduğunu da belirtti.

“Warhammer Age of Sigmar'ın zengin dünyasını sürükleyici ve erişilebilir bir gerçek zamanlı strateji oyunu ile geniş bir kitleye sunmak için Games Workshop ekibiyle yakın iş birliği içinde çalışmayı umuyoruz.” Frontier, PC ve konsol platformları için gerçek zamanlı strateji oyunu geliştirecek ve oyunun geliştiricinin 31 Mayıs 2023'te sona erecek olan 2023 mali yılı (FY23) sırasında piyasaya sürülmesi planlanıyor.

Stüdyonun planlarında, biri 2022 mali yılı için açıklanmamış çok platformlu “büyük küresel IP” olarak açıklanmış başka oyunlar da var. Frontier ayrıca F1 2022 sezonuyla birlikte piyasaya sürülecek bir F1 yönetim oyunu üzerinde de çalışıyor. 2023 F1 yönetim oyununun çıkışı tarihi olarak planlanmakta.