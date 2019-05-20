Calvin Klein'den dikkat çeken reklam! Bella Hadid, iki kimlikli sanal mankenle öpüştü

Model Bella Hadid'in bu reklamını diğerlerinden ayrı kılan, sanal meslektaşı Miquela Sousa ile kamera karşısına geçmesiydi. Mankenin reklamda robotla öpüşmesi moda dünyasına damga vurdu.

Miquela Sousa olarak da bilinen Lil Miquela, kurgusal bir karakter ve dijital sanat projesidir. Dijital modellik her geçen gün modanın en güçlü oyuncusu olma yolunda ilerliyor. Miquela'nın tanıttığı tasarımlar da şirketine milyonlar kazandırıyor.

Öyle ki Miquela'nın değeri 125 milyon dolarla ifade ediliyor. Bunun yanında Bella Hadid'in yıllık kazancı 8.5 milyon dolar. Miquela Brezilya ve İspanya olmak üzere iki kimlikli, ABD'de ikamet eden 19 yaşında bir model olarak tasarlandı.

Birçok şirket sanal model geliştirmeye ve dünyaca ünlü markalarla çalışmaya devam ediyor.



