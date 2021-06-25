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Cam fabrikasında korkutan yangın! Mahalleli ekiplere yardıma koştu

25.06.2021 00:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Aksu ilçesinde bir cam fabrikasında yangın çıktı. Mahalleli itfaiye ekiplerine yardıma koşarken, yangın yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Cam fabrikasında korkutan yangın! Mahalleli ekiplere yardıma koştu

Yangın, Aksu ilçesi Cihadiye Mahallesi 23079 sokak üzerinde bulunan cam fabrikasında saat 21.00 sularında çıktı. Edinilen bilgiye göre, fabrika içerisinde dumanların yükseldiğini görenler, durumu 110 ve polis ekiplerine haber verdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda yangın söndürme aracı ve onlarca ekip sevk edildi. Yangın içeride bulunan kimyasal maddelerin tutuşması ile kısa sürede büyüdü. Fabrikadan çıkan alevler adeta zaman zaman geceyi aydınlattı.

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VATANDAŞLAR EKİPLERE YARDIMA KOŞTU

Yangını gören vatandaşlar ise fabrikanın çevresinde toplandı. Polis ekipleri içeride yaşanabilecek bir patlama riskine karşı vatandaşların yangın bölgesine yaklaşmasına izin vermedi. Öte yandan ekipler, fabrikanın hemen yanında bulunan iki eve alevlerin sıçramaması için amansız mücadele verdi.

Vatandaşlar ise itfaiye ekiplerine yangını söndürmede yardım etti. Bazı vatandaşlar evlerinden soğuk su getirerek itfaiye ekiplerine dağıtırken bazı vatandaşlar ise fabrikanın kapısının demir ile kırılmasına destek verdi.

"KİMYASAL OLUNCA HER YERE SIÇRADI"

Yangının görgü tanığı Emrah Aydoğdu, “Ne olduğunu anlamadık. İçeriden birden bir patlama oldu. Alevler çıktı. Kimyasal olunca her yere sıçradı. Sahibini aradık. Eve sıçrama derecesine geldi. Kardeşim falan vardı evde. Onu çıkardık. Komşularımız evini boşalttı. Ekiplere biz de yardım ediyoruz. Cana gelmesin" diyerek yaşadıklarını anlattı.

DUMANLAR GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI

Yangın dolayısıyla çıkan dumanlar gökyüzünü kapladı. Öte yandan alevlerin gökyüzünü aydınlattığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangın yaklaşık 2 saat çalışmanın ardından kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin yangın bölgesinde soğutma çalışmaları devam ediyor. Maddi kayıpla atlatılan yangının çıkış nedeni ise itfaiye ekiplerinin hazırladığı rapor sonrası netlik kazanacak. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya yangın
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