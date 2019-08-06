Cam sanatçısı Felekşan Onar’ın kısa filmi Esma, Venedik’te görücüye çıkıyor

Her yıl dünyadan birçok cam sanatçısı ve tasarımcının katıldığı Venedik Cam Haftası’na bu sene de Türkiye’den ünlü cam sanatçısı Felekşan Onar, özel juri davetiyle katılacak.

Türkiye’nin önde gelen cam sanatçılarından Felekşan Onar, 7-15 Eylül 2019 tarihleri arasında İtalya’nın cam sanatıyla meşhur bölgesi Murano’da düzenlenecek Venedik Cam Haftası’na, özel juri davetlisi olarak katılacak. Geçen senenin ardından bu sene de Murano - Istanbul: A Glass Making Journey II adlı konferansın organizasyonunda yer alacağı belirtilen sanatçının, Esma isimli kısa filminin ilk gösterimi de burada yapılacağı açıklandı. 10 Eylül’de konferansın ardından beğeniye sunulacak film, İsmihan Sultan’ın (Esma Sultan) Sokullu Mehmet Paşa Camii için Murano’dan sipariş ettiği 900 cam kandilin hikayesini konu ediniyor.

Venedik Cam Haftası kapsamında geçtiğimiz sene ilki düzenlenen Murano-Istanbul: A Glass Making Journey konferansında tasarladığı camdan köprüleri sergileyen Felekşan Onar, cam üzerinden Osmanlı ve Venedik arasındaki kültürel etkileşimi ve günümüze kadar devam eden ikili ilişkiyi konu edinmişti. Bu yıl ikincisi geçekleşecek olan konferansta ise Rönesans döneminde camda mine işçiliği konusu konuşulacak. Konferansa, İtalyan ve Türk akademisyenler ile tarihçiler de katılacak.