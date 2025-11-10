KADIN

Cam silerken iz nasıl geçer? Seda Sayan uyardı: Eski atletleri atmayın...

Cam silerken iz oluşumunu önlemenin ve mevcut izleri gidermenin etkili yolları her zaman merak edilir. Seda Sayan bu konuda ezber bozarak adından söz ettirdi.

Cam silerken iz nasıl geçer? Seda Sayan uyardı: Eski atletleri atmayın...

Cam temizliği sırasında oluşan izler, temizliğinize gölge düşürebilir ve cam yüzeylerin pürüzsüz görünmesini engelleyebilir. Peki, cam silerken izlerden nasıl kurtulabilirsiniz? Seda Sayan'dan ezber bozan bir öneri geldi.

2022 yılında Çağlar Ökten ile evlenen 62 yaşındaki Sayan ev temizliğiyle ilgili tavsiye verdi. Seda Sayan "Kocalarınızın eski atletlerini atmayın! Onlarla çok güzel cam siliniyor, hiç iz bırakmıyor" diyerek gündeme geldi.
Eşinin eskiyen atletini atmadığını söyleyen Sayan, onlarla cam sildiğini itiraf etti.

CAM İZİ NASIL GEÇER?

Doğru teknikler, uygun temizlik malzemeleri ve küçük ipuçlarıyla camlarınız her zaman lekesiz ve parlak kalabilir. İşte cam silerken iz oluşumunu önlemek için uygulayabileceğiniz pratik yöntemler:

  • Mikrofiber Bez Kullanın: Pamuklu veya kağıt havlu yerine mikrofiber bez, iz bırakmadan cam temizliği sağlar.
  • Doğru Temizlik Sıvısı Seçin: Sirke ve su karışımı veya özel cam temizleyiciler, iz bırakmadan temizlik yapmanıza yardımcı olur.
  • Hareketli Silme Tekniği: Camı dairesel veya Z şeklinde silmek, su lekelerinin ve izlerin önüne geçer.
  • Kurulama İşlemini İhmal Etmeyin: Camı temizledikten sonra kuru, temiz bir bezle kurulamak iz oluşumunu engeller.
  • Güneşli Günlerden Kaçının: Cam silerken doğrudan güneş ışığı iz oluşumunu artırır; serin ve gölgeli saatleri tercih edin.
