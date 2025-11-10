Cam silerken iz nasıl geçer? Seda Sayan uyardı: Eski atletleri atmayın...

Cam temizliği sırasında oluşan izler, temizliğinize gölge düşürebilir ve cam yüzeylerin pürüzsüz görünmesini engelleyebilir. Peki, cam silerken izlerden nasıl kurtulabilirsiniz? Seda Sayan'dan ezber bozan bir öneri geldi.

2022 yılında Çağlar Ökten ile evlenen 62 yaşındaki Sayan ev temizliğiyle ilgili tavsiye verdi. Seda Sayan "Kocalarınızın eski atletlerini atmayın! Onlarla çok güzel cam siliniyor, hiç iz bırakmıyor" diyerek gündeme geldi.



Eşinin eskiyen atletini atmadığını söyleyen Sayan, onlarla cam sildiğini itiraf etti.

CAM İZİ NASIL GEÇER?

Doğru teknikler, uygun temizlik malzemeleri ve küçük ipuçlarıyla camlarınız her zaman lekesiz ve parlak kalabilir. İşte cam silerken iz oluşumunu önlemek için uygulayabileceğiniz pratik yöntemler: