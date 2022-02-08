Çamaşır makinelerinin en önemli bölümü: Çamaşır filtresine dair bilinmesi gerekenler...

Çamaşır makinelerinin uzun ömürlü olması ve yüksek performansta çalışabilmesi için rutin bakımlarının yapılması şart. Ancak rutin bakımlarda aklınıza sadece deterjan gözünü ve tamburunu temizlemek geliyorsa eksik bilgileriniz olduğunu söylemek mümkün. Çünkü makinenin temizlenmesi gereken en önemli noktası filtresi. Gelin, bu yazımızda çamaşır makinesi filtresini nasıl temizleyeceğinizi tüm detaylarıyla öğrenin.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Temizliğe başlamadan önce çamaşır makinenizin fişini çektiğinizden emin olun. Makinenin su aldığı musluğu kapatın.

Makine yüksek derecelerde yıkadığı için içindeki sıcak suyla temas edilmemesi adına suyun soğuk olduğundan emin olun. Eğer gün içinde makineyi çalıştırdıysanız içindeki suyun soğuması için son yıkamanızdan birkaç saat geçmesini bekleyebilirsiniz.

Daha önce filtre temizliği yapmadıysanız filtrenin yerini bilmiyor olabilirsiniz. Hiç endişe etmeyin. Filtreler genellikle makinenin ön tarafında sağ veya sol alt köşede yer alır.

Su tahliyesi için yanınızda bir kova bulundurun ve makinenin önüne bir havlu serin.

ÇAMAŞIR MAKİNESİ FİLTRE TEMİZLİĞİ NASIL YAPILIR?

Çamaşır makinesinin filtre kapağını açın. Cihazınızın marka ve modeline göre filtresinin yanında tahliye hortumu bulunabilir.

Filtre temizliğine başlamadan tahliye hortumunun kapağını açarak su tahliyesi yaparak makinenin içindeki suyu kovaya boşaltın. Tahliye işi bittikten sonra hortumun kapağını takın.

Makinenin içindeki suyu boşalttığınıza göre pompa filtresini çıkartmanın sırası geldi. Cihazın üzerinde okun gösterdiği yönde çevirerek pompa filtresini çıkarın.

Filtrenin üzerinde biriken toz, tüy ve saç gibi benzeri kirleri kuru bir bez yardımıyla temizleyin. Ardından filtreyi duru suyun altında güzelce yıkayın ve filtre kuruduktan sonra yerine yerleştirin.

Not: Filtre temizliğini 2-3 ayda bir düzenli olarak yapmalısınız. Makinenin rutin temizliği aksatılmadığı halde bazen filtreye tel toka, bozuk para vb. gibi parça eşyaların takılması sonucunda tıkanmalar yaşanabiliyor. Makinenizin çalışma prensibinde olumsuz bir durum gözlemlerseniz filtreyi kontrol edebilirsiniz.

