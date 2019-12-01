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Çamaşır makinelerinin "enerji tasarruflu" programları mikrop yayabilir

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SAĞLIK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Yeni bir bilimsel araştırma çamaşır makinelerinin “enerji tasarruflu” yıkama programlarının hastalık bulaştırabildiğini ortaya çıkardı.

Çamaşır makinelerinin "enerji tasarruflu" programları mikrop yayabilir

Daha fazla çevre dostu olma amacıyla pek çok kişi kıyafetlerini daha düşük ısıda yıkıyor ama bilim insanları bunun tehlike barındırabilecek mikroplar için yeterince sıcak olmadığı anlamına geleceği konusunda uyarıyor.

Almanya'daki Bonn Üniversitesi'nden makalenin başyazarı Dr. Ricarda Schmithausen şunları söyledi: Ev tipi çamaşır makinelerinde kullanılan su sıcaklığı enerji tasarrufu yapmak için 60 derecenin epey altına düşüyor. Bu da suyu hastalık yapıcılar (patojen) için daha az ölümcül hale getiriyor. Bu düşük sıcaklıklarda direnç gösteren genler ve aynı zamanda farklı mikroorganizmalar, ev tipi çamaşır makinelerinde kalıcı olabilir.

Bilim insanları, bir Alman hastanesindeki yenidoğan yoğun bakım ünitesinde bebeklere art arda hastalık yapıcıların bulaşması üzerine alarma geçti. Hastalığın yayılması ancak çamaşır makinesi hastaneden kaldırılınca durdu.

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Hastaneler genellikle dezenfektanlarla yüksek sıcaklıklarda yıkama yapan özel çamaşır makineleri kullandıkları için araştırmacılar bunun “hayli olağan dışı bir vaka” olduğunu dile getirdi. Standart denetleme talimatları, yoğun bakım ünitesindeki bebeklerde kendini gösteren hastalık yapıcıların varlığının çamaşır makinelerine kadar uzandığını açığa çıkardı.

İlk düşünce makinelerin kapağındaki lastik contada kalan atık suyun, bebek çoraplarını ve örgü başlıklarını kirlettiği yönündeydi. Isıtılmamış ve deterjan içermeyen suyun kıyafetlerin üzerinden geçtiği son durulama aşaması da zararlı bakterileri yayıyor olabilirdi.

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Hakemli bilim dergisi Applied and Environmental Microbiology'de yayımlanan araştırma, bu mikroorganizmaların düşük sıcaklıkta çalışan ev tipi çamaşır makinelerinde de hayatta kalabileceği konusunda uyarıyor.

Üniversite hastanesine bağlı Hıfzıssıhha ve Halk Sağlığı Enstitüsü'nün yöneticisi ve kürsü sahibi Martin Exner şöyle konuştu: Açık yarası bulunan veya mesane kateteri kullanan ve evde bakıma ihtiyaç duyan yaşlıların ya da irinli yaraları veya enfeksiyonları bulunan gençlerin çamaşırları, tehlikeli hastalık yapıcıların bulaşmasından kaçınmak için yüksek sıcaklıkta yıkanmalı veya etkili dezenfektan kullanılmalı. Bu, evde aile üyelerinden bakım alan kişilerin sayısı arttıkça, temizlik ve hijyen yönetimi uzmanları için büyüyen bir sorun.

(independent)

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bilim insanları araştıracak,çalışacak ve toplumun hayatını riske sokan unsurları ortadan kaldırmak için halka yol gösterecekler.Üniversitlerimizdeki bilim adamlarına duyurulur.
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