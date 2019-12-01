Çamaşır makinelerinin "enerji tasarruflu" programları mikrop yayabilir

Daha fazla çevre dostu olma amacıyla pek çok kişi kıyafetlerini daha düşük ısıda yıkıyor ama bilim insanları bunun tehlike barındırabilecek mikroplar için yeterince sıcak olmadığı anlamına geleceği konusunda uyarıyor.

Almanya'daki Bonn Üniversitesi'nden makalenin başyazarı Dr. Ricarda Schmithausen şunları söyledi: Ev tipi çamaşır makinelerinde kullanılan su sıcaklığı enerji tasarrufu yapmak için 60 derecenin epey altına düşüyor. Bu da suyu hastalık yapıcılar (patojen) için daha az ölümcül hale getiriyor. Bu düşük sıcaklıklarda direnç gösteren genler ve aynı zamanda farklı mikroorganizmalar, ev tipi çamaşır makinelerinde kalıcı olabilir.

Bilim insanları, bir Alman hastanesindeki yenidoğan yoğun bakım ünitesinde bebeklere art arda hastalık yapıcıların bulaşması üzerine alarma geçti. Hastalığın yayılması ancak çamaşır makinesi hastaneden kaldırılınca durdu.

Hastaneler genellikle dezenfektanlarla yüksek sıcaklıklarda yıkama yapan özel çamaşır makineleri kullandıkları için araştırmacılar bunun “hayli olağan dışı bir vaka” olduğunu dile getirdi. Standart denetleme talimatları, yoğun bakım ünitesindeki bebeklerde kendini gösteren hastalık yapıcıların varlığının çamaşır makinelerine kadar uzandığını açığa çıkardı.