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Çamaşır makinenizdeki küfü sonsuza dek yok eden mutfak malzemesi

Evdeki en önemli yardımcılarımızdan biri olan çamaşır makineleri, zamanla biriken nem ve kapalı alanın etkisiyle inatçı küflerin ve rahatsız edici kötü kokuların yuvasına dönüşebiliyor. Ancak uzmanlar, makine lastiklerinde biriken bu zararlı oluşumları "sonsuza dek" ortadan kaldırmak için pahalı kimyasallara ihtiyacınız olmadığını vurguluyor.

Çamaşır makinenizdeki küfü sonsuza dek yok eden mutfak malzemesi
Gökçen Kökden

Sadece her mutfakta bulunan o mucizevi doğal malzemeyi kullanarak hem ailenizin sağlığını koruyabilir hem de çamaşır makinenizin ömrünü uzatıp ilk günkü performansına kavuşturabilirsiniz.

ÇAMAŞIR MAKİNESİNDE NEDEN KÜF BİRİKİR?

Çamaşır makinenizdeki küfü sonsuza dek yok eden mutfak malzemesi 1

Özellikle mutfak, banyo veya çamaşır odası gibi nem oranının yüksek olduğu alanlarda bulunan beyaz eşyalar, zamanla gözle görülür küf tabakaları oluşturmaya oldukça meyillidir. İnternet forumlarında çamaşır makinesinin bakımına dair sorunlarını paylaşan pek çok kullanıcı, cihaz çalışırken ortaya çıkan sülfür benzeri çürük yumurta kokusundan şikayet ediyor. Ayrıca makine kapağındaki lastik contanın kıvrımları arasında biriken suların neden olduğu siyah lekeler de en yaygın problemlerden biri. Uzmanlara göre bu durum sadece estetik bir sorun değil; aynı zamanda astım ve solunum yolu alerjilerini tetikleyebilen gizli bir tehlike.

ÇAMAŞIR SUYU DEĞİL BEYAZ SİRKE KULLANIN

Çamaşır makinenizdeki küfü sonsuza dek yok eden mutfak malzemesi 2

İnatçı lekeler ve küf dendiğinde akla ilk gelen ürün genellikle çamaşır suyu olsa da, temizlik uzmanları küfü kökünden kazımak için bunun çok yanlış bir tercih olduğunu belirtiyor. Çamaşır suyu, küfü yalnızca yüzeyde beyazlatıp görünmez hale getiriyor, ancak mantar köklerine inemediği için sorun kısa sürede tekrarlıyor. Bunun yerine uzmanların hemfikir olduğu en etkili çözüm, mutfaklarımızın demirbaşı olan "beyaz sirke". Sirke, doğal asidik yapısı sayesinde küfü kökünden kurutarak tekrar oluşmasını engelliyor. Üstelik ağır kimyasal içermediği için ev ortamında çok daha güvenli bir alternatif sunuyor.

KARBONAT İLE DERİN TEMİZLİK

Sirkenin yanı sıra, makinenin lastik kısımlarında oluşan inatçı sporları yok etmek için karbonattan da destek alabilirsiniz. Biraz su ile macun kıvamına getirdiğiniz karbonatı lastik contanın üzerine sürüp bir süre bekletin. Bu macun lastiklerdeki mantarı çözerken, makine kazanının içine serpeceğiniz yarım bardak toz karbonat da yaklaşık bir saat bekletildiğinde içerideki rutubet kokusunu tamamen emecektir. Ardından makinenizi en yüksek sıcaklıkta boş olarak çalıştırarak kusursuz bir temizlik sağlayabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
temizlik püf noktaları
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