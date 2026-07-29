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Türkiye bu kadın doktoru konuşuyor! Bir an olsun pes etmedi, müdahalesi gündem oldu

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Bursa'da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 53 yaşındaki Abdullah Aktiz, sağlık ekiplerinin zamanla yarıştığı müdahaleyle yeniden hayata döndürüldü. Hastaneye sevk edildiği sırada kalbi duran Aktiz'e sedye üzerinde kalp masajı yapan kadın doktorun mücadelesi cep telefonu kamerasına yansıdı. Kalp masajıyla hayata tutunan Aktiz, kaldırıldığı hastanede 1gün sonra hayatını kaybetti.

Kaza, Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalışan Abdullah Aktiz'e otomobil çarpmasıyla meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Aktiz, ambulansla yakındaki özel bir hastaneye sevk edildi.

SEDYE ÜZERİNDE KALP MASAJI YAPTI

Türkiye bu kadın doktoru konuşuyor! Bir an olsun pes etmedi, müdahalesi gündem oldu 1

Hastanenin acil servisinde görevli kadın doktor da yaralıya müdahale etti. Kalbi duran Aktiz'e olay yerinde kalp masajı yapan doktor, hasta sedyeye alınırken müdahaleye ara vermemek için sedyenin üzerine çıktı.

Sağlık görevlileri yaralıyı hastaneye taşırken doktor, sedye üzerinde kalp masajını sürdürdü. Yapılan müdahale sonucunda Aktiz'in kalbi yeniden çalıştırıldı. Doktorun kalbi duran kişiyi yaşatmak için verdiği mücadele taktir topladı.

YOĞUN BAKIMDA YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Kalbi yeniden çalışan Abdullah Aktiz, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kalbi bir gün dayandı, kurtarılamadı. Öte yandan kazaya karışan sürücü M.M.D.'nin ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Gökçen Kökden tarafından yayına alınmıştır

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Doktor Bursa
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