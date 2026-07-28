Ağustos ayında burçlara uğur getirecek günler açıklandı

Astroloji meraklıları için Ağustos ayında 12 burcun öne çıkan uğurlu günleri…

KOÇ BURCU

Uğurlu günü: 8 Ağustos

Cesaret gerektiren konularda şans sizden yana olabilir. Yeni bir işe başlamak, önemli bir görüşme yapmak ya da uzun zamandır beklediğiniz bir adımı atmak için değerlendirebileceğiniz bir gün.

BOĞA BURCU

Uğurlu günü: 12 Ağustos

Maddi konular ve aile yaşamında olumlu gelişmeler yaşanabilir. Beklediğiniz bir haber gelebilir veya finansal anlamda sizi rahatlatacak fırsatlar ortaya çıkabilir.

İKİZLER BURCU

Uğurlu günü: 18 Ağustos

İletişim trafiğiniz hızlanıyor. Görüşmeler, anlaşmalar, kısa seyahatler ve yeni tanışmalar açısından şanslı bir gün sizi bekliyor.

YENGEÇ BURCU

Uğurlu günü: 9 Ağustos

Duygusal anlamda rahatlayacağınız bir gün olabilir. Aile ilişkileri güçlenirken, uzun süredir beklediğiniz bir konu olumlu yönde ilerleyebilir.

ASLAN BURCU

Uğurlu günü: 16 Ağustos

Doğum günü döneminizin enerjisiyle birlikte dikkatler üzerinizde olacak. Yeni başlangıçlar, kariyer hedefleri ve kişisel projeler için destekleyici etkiler ön plana çıkıyor.

BAŞAK BURCU

Uğurlu günü: 27 Ağustos

Plan yapmak, yeni hedefler belirlemek ve iş hayatında önemli kararlar almak için verimli bir gün. Detay gerektiren konularda başarı elde edebilirsiniz.

TERAZİ BURCU

Uğurlu günü: 14 Ağustos

Sosyal çevrenizden gelecek desteklerle önemli fırsatlar yakalayabilirsiniz. Aşk hayatında da sürpriz gelişmeler yaşanabilir.

AKREP BURCU

Uğurlu günü: 21 Ağustos

Kariyer ve prestij alanında öne çıkabileceğiniz bir gün. Emek verdiğiniz konuların karşılığını alma ihtimaliniz artıyor.

YAY BURCU

Uğurlu günü: 24 Ağustos

Seyahat, eğitim, yeni deneyimler ve kişisel gelişim alanlarında şans sizden yana olabilir. Ufkunuzu genişletecek fırsatlarla karşılaşabilirsiniz.

OĞLAK BURCU

Uğurlu günü: 11 Ağustos

Ortaklı maddi konular, yatırımlar ve uzun vadeli planlar açısından destekleyici etkiler alabilirsiniz. Beklenmedik bir fırsat gündeme gelebilir.

KOVA BURCU

Uğurlu günü: 19 Ağustos

İkili ilişkiler ve ortaklıklar açısından dikkat çekici bir gün. Hayatınıza yeni insanlar girebilir ya da mevcut ilişkilerinizde olumlu gelişmeler yaşanabilir.

BALIK BURCU

Uğurlu günü: 30 Ağustos

Sağlık, günlük düzen ve çalışma hayatıyla ilgili konularda şanslı etkiler öne çıkıyor. Ertelediğiniz işleri tamamlamak ve yeni bir rutin oluşturmak için uygun bir zaman olabilir.