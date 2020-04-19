KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Çamaşır makinenizden kötü kokular mı geliyor! İşte çözüm!

Çamaşır makinenizden kötü kokular mı geliyor! İşte çözüm!

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Sizinde zamanla çamaşır makinenizden yayılan kötü kokular dayanılmaz bir hal almaya mı başladı? Eğer çamaşır makinenizi yanlış kullanıyorsanız ve rutin olarak temizlemiyorsanız bu kokulardan kaçmanız mümkün değil. Peki, “makinedeki bu kötü kokudan kurtulmak için ne yapmalıyım?” dediğinizi duyar gibiyiz. O halde gelin sizi kötü kokudan kurtaracak birkaç basit yönteme birlikte göz atalım…

Çamaşır makinenizden kötü kokular mı geliyor! İşte çözüm!

Sık sık kullandığınız çamaşır makinenizin bakımının ihmal edilmesi, zamanla nemin hapsolması, küflenme, deterjan artıkları ve kirlerin birikmesi sebebiyle kötü kokular oluşabilir. İşini düzgün yapamamaya başlayan çamaşır makinesi, zaman içerisinde yıkadığınız kıyafetlerinize de kötü bir koku sinmesine sebep olur. Uygulayacağınız bu 4 basit yöntemle, bu sorunun üstesinden kolaylıkla gelebilirsiniz.

1.ÇAMAŞIR MAKİNENİZİ EN SICAK AYARDA BOŞ ÇALIŞTIRIN

makine

Çamaşır makinenizi düşük ısıda yıkama ve az miktar deterjan koyarak kullanmanız makineyi dezenfekte etmediği için bakteri üremesine neden olarak zamanla koku yapabilir. Bu nedenle deterjan miktarını çamaşır miktarınıza uygun oranda ayarlamalı ve belli aralıklarla yüksek sıcakta yıkama yapmalısınız. Oluşan kokuları gidermek için 1 su bardağı sirke, 2 yemek kaşığı tuz ve 1 yemek kaşığı karbonatı temizlenmiş deterjan gözüne ekleyerek makineyi boş halde en yüksek derecede 1,5 saat çalıştırın. Daha sonra kalan sirke artıklarını durulamak için bir kez daha sıcak ayarda boş yıkama yapın ve bitince çamaşır makinenizin kapağını açarak bir saat boyunca havalandırın.

2.ÇAMAŞIR MAKİNENİZİN LASTİĞİNİ GÜZELCE TEMİZLEYİN

las

Kir ve deterjan artıklarının en çok biriktiği yer olan lastikler makinenizin kötü kokmasına sebep olabilir. Lastikleri her yıkamadan sonra kurutmanıza rağmen biraz nem her zaman kalır. Bu yüzden mikropları ve küfü yok etmek için oksijenli su ve limonun antiseptik gücünden yararlanabilirsiniz. Lastiği yerinden çıkartın. 3 litre su, taze bir limon ve oksijenli suyu bir kabın içerisinde karıştırın. Limonlu dezenfektanı spreyle sıkarak bir sünger yardımıyla silin. Daha sonra lastiği geri yerleştirmeden önce karışımdan biraz daha sıkın ve kuru bir bezle kurulayın. Çamaşırlarınızı yıkamaya başlamadan önce makineyi boş bir şekilde bir kere çalıştırın.

3.DETERJAN GÖZÜNÜ TEMİZLEYİN

de

Özellikle toz deterjan kullandığınızda bu gözde biriken artıklar çamurlaşarak kötü kokuya neden olurlar. Sirkeli sıcak su ve nemli bir bez kullanarak deterjan bölmesinde yapışan artıkları temizleyin. Ulaşamadığınız zor kısımları temizlemek için diş fırçasından yardım alabilirsiniz.

4.FİLTRE TEMİZLİĞİ

fil

Makinenizi tıkayan deterjan, pamukçuk, ip ve diğer yabancı nesneler suyun doğru düzgün çekilmemesine neden olarak makinenizden hoş olmayan kokular gelmesine neden olabilir. Filtreyi temizlemek için öncelikle çamaşır makinenizi fişinden çekin ve çıkardığınız filtreyi deterjanlı sıcak suyla iyice temizleyin. İçeride takılı kalan herhangi bir şey bırakmamaya dikkat edin. Altına bir kova koyarak filtreyi çıkardığınızda yere su akmasını engellemiş olursunuz. Filtre temizliğine başlamadan önce mutlaka makinenizin kullanım talimatlarını okuyun.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAtatürk'ü yakışıklı bulmuştu! Yasak aşkla kraliçe olduAtatürk'ü yakışıklı bulmuştu! Yasak aşkla kraliçe oldu
Bu yöntemleri ilk defa duyacaksınız! Ocak temizliğinin püf noktalarıBu yöntemleri ilk defa duyacaksınız! Ocak temizliğinin püf noktaları
Taşikardi nedir, ventriküler taşikardi ne anlama geliyor?Taşikardi nedir, ventriküler taşikardi ne anlama geliyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çamaşır makinesi, Çamaşır makinesindeki kötü kokular,

En Çok Okunan Haberler

Kahreden paylaşım! 'Sen hep benimlesin'

Kahreden paylaşım! 'Sen hep benimlesin'

İğrenç mesajları ifşa etti!

İğrenç mesajları ifşa etti!

Bu yöntem nasırı 1 günde yok ediyor! Sirke...

Bu yöntem nasırı 1 günde yok ediyor! Sirke...

Bunlar olmadan mutlu bir evlilik mümkün değil!

Bunlar olmadan mutlu bir evlilik mümkün değil!

Paslanan el aletleri bu yöntemlerle ilk günkü haline dönüyor!

Paslanan el aletleri bu yöntemlerle ilk günkü haline dönüyor!

İşte çekici kadınların sahip olduğu o özellikler! Göz teması...

İşte çekici kadınların sahip olduğu o özellikler! Göz teması...

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Klozet temizliğini yanlış yapıyormuşuz! Karbonat ve sirke...

Klozet temizliğini yanlış yapıyormuşuz! Karbonat ve sirke...

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Bildiğiniz temizlik ürünlerini unutun! Bu mucize karışımı deneyin

Bildiğiniz temizlik ürünlerini unutun! Bu mucize karışımı deneyin

Bu hareketin öyle bir faydası var ki! Duvara yaslanın ve göğsünüzü...

Bu hareketin öyle bir faydası var ki! Duvara yaslanın ve göğsünüzü...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bu yöntem nasırı 1 günde yok ediyor! Sirke...

Bu yöntem nasırı 1 günde yok ediyor! Sirke...

Lavabodaki kokulara elveda! Türk kahvesi ve kaynar suyu lavabonuza döktüğünüzde...

Lavabodaki kokulara elveda! Türk kahvesi ve kaynar suyu lavabonuza döktüğünüzde...

Eşiniz bunları yapıyorsa aldatılıyor olabilirsiniz! Aldatan eş kendini nasıl ele verir?

Eşiniz bunları yapıyorsa aldatılıyor olabilirsiniz!

Bunlar olmadan mutlu bir evlilik mümkün değil!

Bunlar olmadan mutlu bir evlilik mümkün değil!

Paslanan el aletleri bu yöntemlerle ilk günkü haline dönüyor!

Paslanan el aletleri bu yöntemlerle ilk günkü haline dönüyor!

Çaydanlıklar ilk günkü gibi oluyor! Öyle bir yöntem paylaştı ki..

Çaydanlıklar ilk günkü gibi oluyor! Öyle bir yöntem paylaştı ki..

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.