Çamaşır makinenizden kötü kokular mı geliyor! İşte çözüm!

Sık sık kullandığınız çamaşır makinenizin bakımının ihmal edilmesi, zamanla nemin hapsolması, küflenme, deterjan artıkları ve kirlerin birikmesi sebebiyle kötü kokular oluşabilir. İşini düzgün yapamamaya başlayan çamaşır makinesi, zaman içerisinde yıkadığınız kıyafetlerinize de kötü bir koku sinmesine sebep olur. Uygulayacağınız bu 4 basit yöntemle, bu sorunun üstesinden kolaylıkla gelebilirsiniz.

1.ÇAMAŞIR MAKİNENİZİ EN SICAK AYARDA BOŞ ÇALIŞTIRIN

Çamaşır makinenizi düşük ısıda yıkama ve az miktar deterjan koyarak kullanmanız makineyi dezenfekte etmediği için bakteri üremesine neden olarak zamanla koku yapabilir. Bu nedenle deterjan miktarını çamaşır miktarınıza uygun oranda ayarlamalı ve belli aralıklarla yüksek sıcakta yıkama yapmalısınız. Oluşan kokuları gidermek için 1 su bardağı sirke, 2 yemek kaşığı tuz ve 1 yemek kaşığı karbonatı temizlenmiş deterjan gözüne ekleyerek makineyi boş halde en yüksek derecede 1,5 saat çalıştırın. Daha sonra kalan sirke artıklarını durulamak için bir kez daha sıcak ayarda boş yıkama yapın ve bitince çamaşır makinenizin kapağını açarak bir saat boyunca havalandırın.