Çamaşır makinenizin ömrünü kısaltıyor olabilirsiniz! Eğer çamaşır makinesi filtresini bu yöntemle temizlemezseniz...

Birçok kişi, çamaşır makinesinin sadece dış kısımlarını temizlemekle yetinir ancak bu beyaz eşyanın dışı kadar iç kısımlarının temizliği de önemli. Özellikle filtresinin! Filtre temizliği deyince gözünüz korkmasın. Çamaşır makinesi filtresini 5 dakikada tertemiz yapabilirsiniz! İşte, detaylar...

NEDEN FİLTRENİZİ TEMİZLEMELİSİNİZ?

Çamaşır makinesi bir evin olmazsa olmazlarından biri. Maliyetinin de epey fazla olduğunu göz önünde bulundurursak uzun ömürlü olması çok önemli. Bunun için makinenin bakımına dikkat etmeli ve kontrolünü düzenli olarak yapmalısınız. Özellikle filtre temizliğine çok özen göstermelisiniz çünkü çamaşırlarınızın içinden çıkabilecek bozuk para ve toka gibi birçok eşya, filtreyi tıkayabilir. Bunun için 3-4 ayda bir düzenli olarak filtre temizliği yapmanız gerekir. Böylece çamaşır makinesinin performansının düşmesini önleyebilir, kullanım ömrünü uzatabilirsiniz.

TEMİZLİĞE BAŞLAMADAN ÖNCE DİKKAT!

Elektronik cihazların temizliğinde epey dikkatli olmak gerekir. Öncelikle güvenliği sağlamak için makinenin fişinin prize takılı olmamasına özen gösterin. Ayrıca makinenizin filtresini çamaşır yıkadıktan hemen sonra değil, içindeki suyun soğumasına yetecek kadar bekledikten sonra temizleyin. Dolayısıyla en son yıkamadan sonra en az birkaç saat bekleyip temizliğe başlayabilirsiniz.

FİLTRE TEMİZLİĞİ

Öncelikle bu işlemi yaparken etraf ıslanabileceği için yanınızda bir adet kuru bez ve bir kova bulundurmanız gerekir. Yaygın olarak makinenizin ön tarafında, yere yakın bölümdeki kapaktan filtreyi açabilirsiniz. Genellikle pompa filtresinin yanında bir tahliye borusu bulunur. Bu küçük borudaki tıpayı çıkarıp pis suyu akıtın. Daha sonra filtrenin üzerinde gösterilen yönde kapağı açın ve filtreyi çıkartın. Deterjanla veya sadece suyla parçaları yıkayabilirsiniz. Eğer zorlu kirler yıkayarak çıkmadıysa ve her yere ulaşamadıysanız küçük bir fırça yardımıyla boruların içini ve filtreyi temizleyebilirsiniz. Parçaları temizlikten sonra doğru bir şekilde yerleştirerek makinenizi kalıntılardan arınmış bir şekilde kullanabilirsiniz. İşte, filtre temizliği bu kadar kolay!



