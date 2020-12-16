Çamaşır makinesinde oluşan kötü koku nasıl giderilir?

Devamlı olarak kullanılan beyaz eşya kategorisindeki çamaşır makinenizi düzenli olarak temizlemeniz gerekir. Temizliğini ihmal ettiğiniz zamanlarda makine içerisinde nem hapsolabilir, deterjan atıklarının ve kirlerin birikmesi gibi durumlarda kötü koku oluşabilir. Kıyafetlerinizi temizlemek için kullandığınız bir makinenin güzel ve temiz kokmasını istersiniz. Bu nedenle belirli aralıklarla makinenizi temizlemeniz gerekir. Temizleme yöntemi olarak basit ve pratik yöntemler kullanabilirsiniz. Çamaşır makinenizi düşük ısıda yıkama ve az miktarda deterjan ile çalıştırmanız makineyi dezenfekte etmez. Bu nedenle bol miktarda deterjan ile yüksek ısı ayarında makinenizi çalıştırmanız çamaşır makinesi kokusunu gidermenize yardımcı olur. Oluşan kokuları tamamen gidermek için ise 1 su bardağı sirke, 3 yemek kaşığı tuz ve 1 yemek kaşığı karbonatı karıştırarak makinenizin deterjan gözüne ekledikten sonra makineyi içi boş bir şekilde çalıştırabilirsiniz. Daha sonra sirke, karbonat ve tuz atıklarını tamamen temizlemek için makineyi bir kez daha sıcak ayarda boş bir şekilde çalıştırabilirsiniz.

Çamaşır makinesi içinde kir, deterjan gibi atıkların en çok biriktiği nokta lastiklerdir. Makinenizin kötü kokmasının bir diğer sebebi lastiklerde biriken kir ve deterjan atıklarıdır. Çamaşır makinesi kokusu nasıl önlenir diye bakıldığında makine lastiklerinin değiştirilmesi ve düzenli bir şekilde temizlenmesi kötü kokuları önler. Mikropları, biriken atıkları ve kirleri temizlemek için oksijenli su ve limon antiseptiği bir kabın içerisine koyduktan sonra 3 litre su ilave edip hazırladığınız karışımı bir sprey şişe içerisine koyarak lastikleri sünger yardımıyla temizleyebilirsiniz. Lastiği çıkarırken dikkatli olmanız gerekir. Temizleme işlemini bitirdikten sonra lastiği kuru bir bez ile kurulayıp ardından makineye yerleştirebilirsiniz. Daha sonra makineyi boş bir şekilde bir kez çalıştırmanız gerekir. Makine lastiğinin yanında aynı zamanda deterjan gözünde de zamanla deterjanlar kalıntı yapabilir. Bu nedenle makinede koku oluşabilir. Sirkeli sıcak su ve bir nemli bez yardımıyla deterjan bölgesini temizleyerek kötü kokuları kolayca giderebilirsiniz.

Çamaşır Makinesindeki Kötü Kokulardan Kurtulmanın Kolay Yolu

Çamaşır makinesinde çeşitli kumaş türlerine ait kıyafetler yıkanır. Bu nedenle zaman içerisinde pamukçuk, ip ve diğer yabancı nesneler filtreyi tıkayarak makine içerisindeki suyun çekilmesini engelle. Makine içerisindeki su iyi bir şekilde çekilmezse kirli su makine içerisinde kötü koku oluşturabilir. Çamaşır makinesi kokusu nasıl temizlenir sorusunun bir diğer cevabı filtreyi temizlemektir. Filtreyi temizlemeden önce makineyi fişten çekmeniz gerekir. Daha sonra filtre kısmını deterjanlı sıcak bu ile iyice temizlemeniz gerekir. Filtreyi tıkayabilecek herhangi bir cismin filtre içerisine kalmadığından emin olmalısınız. Filtreyi çıkarırken altına bir kova koyarsanız yere su damlamasını ve dolayısıyla zeminin kirlenmesini engellemiş olursunuz. Ayrıca farklı makine türlerinde filtre bölünmesinin özellikleri farklı olabileceği için filtre temizliğini yapmadan önce makinenizin kullanım talimatlarını okumanız gerekir.

Çamaşır Makinesinde Oluşan İstenmeyen Kokuları Temizleyin

Çamaşır makinesi kıyafetlerinizi temizler fakat kendi kendini temizleyemez. Zaman içerisinde kirlendiçe kıyafetlerinizide temizlememeye başlar. Bu nedenle belirli aralıklarla çamaşır makinenizi temizlemeniz gerekir. Böylece her daim kıyafetleriniz temiz bir makine içerisinde temizlenir. Makine içerisinde koku oluştuysa çamaşır makinesi kokusu nasıl giderilir diye düşünüyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Öncelikli olarak çamaşır makinenizi havanladırmalısınız. Yıkama sonrası çamaşır makinesi kapağını direkt olarak kapatmak makine içerisinde rutubet oluşmasına neden olur. Rutubet ise makinenizin kötü kokmasına yol açar. Daha sonra makinenizin bağlı olduğu tesisatı kontrol edebilirsiniz. Eski ve yıpranmış borularda biriken kalıntılar hem borunun çürümesine hem de makine içerisinde kötü koku oluşmasına neden olur. Yıpranmış, paslanmış ve çürümüş borular kendi kendine de kötü koku oluşturabilir ve makinenin bağlı olduğu kanallar nedeniyle makinenin içinde koku yayılabilir. Temizleme işlemi yapılmazsa bu koku çamaşırlara geçebilir.