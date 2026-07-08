Çamaşır makinesinden gelen kötü kokuyu saniyeler için yok eden yöntem

Zamanla deterjan kalıntıları, yumuşatıcı artıkları ve nem nedeniyle çamaşır makinelerinde istenmeyen kokular oluşabiliyor. Özellikle kapağın sürekli kapalı tutulması ve makinenin düzenli temizlenmemesi, bakteri ve küf oluşumunu hızlandırabiliyor. Temizlik uzmanları ise birkaç basit uygulamayla makinenin ilk günkü ferahlığına kavuşabileceğini ifade ediyor.

SİRKE VE KARBONAT

Makinenin boş halde yüksek sıcaklıkta çalıştırılması ve uygun miktarda beyaz sirke ile karbonat kullanılması, deterjan kalıntılarının ve kötü kokuların giderilmesine yardımcı olabiliyor. Bu yöntemin düzenli aralıklarla uygulanması öneriliyor.

LASTİK CONTAYI TEMİZLEYİN

Makinenin kapağındaki lastik conta, nem ve kirin en fazla biriktiği bölgeler arasında yer alıyor. Uzmanlar, bu bölümün yumuşak bir bezle düzenli olarak silinmesinin küf oluşumunu azaltabileceğini belirtiyor.

DETERJAN ÇEKMECESİ KOKUNUN KAYNAĞI OLABİLİR

Deterjan ve yumuşatıcı çekmecesinde zamanla oluşan kalıntılar kötü kokuya neden olabiliyor. Çekmecenin çıkarılarak sıcak suyla temizlenmesi ve tamamen kurutulduktan sonra yerine takılması tavsiye ediliyor.

YIKAMA SONRASI KAPAĞI AÇIK BIRAKIN

Uzmanlar, yıkama işlemi tamamlandıktan sonra makine kapağı ve deterjan çekmecesinin bir süre açık bırakılmasını öneriyor. Bu sayede içeride biriken nemin dışarı çıkması sağlanarak kötü koku oluşumu azaltılabiliyor.

Temizlik uzmanları, ayda bir kez bakım temizliği yapılmasının hem kötü kokuların önlenmesine hem de makinenin daha verimli çalışmasına katkı sağlayabileceğini ifade ediyor. Filtrenin belirli aralıklarla kontrol edilmesi ve boşaltılması da bakımın önemli adımları arasında gösteriliyor.