Regl sancısını kuş gibi hafifleten yöntem: Ne ağrı kalıyor ne sancı

Her ay kabusa dönen adet sancılarıyla vedalaşma zamanı geldi çattı. Rahmin kasılmasıyla karın, bel ve kasıklara vuran o sinir bozucu ağrıları evde uygulayabileceğiniz pratik adımlarla hafifletmek mümkün. İşte adet dönemini çok daha konforlu geçirmenizi sağlayacak hayat kurtarıcı yöntemler:

Şişkinliği Azaltmak İçin Su İçin: Gün içinde düzenli su içmek, vücutta su tutma hissini azaltır ve karın bölgesindeki baskıyı hafifletir.

Bitki Çayları Rahatlatabilir: Ilık bitki çayları kan akışını destekler, kasları gevşetir; ancak kronik rahatsızlığı veya alerjisi olanlar doktora danışmalıdır.

Beslenmede Bu Gıdalara Yer Açın: Yeşil yapraklı sebzeler, ceviz, badem, somon, zencefil, zerdeçal, sarımsak, domates ve kırmızı meyveler halsizliği azaltır.

Şekerli ve Tuzlu Atıştırmalıklara Dikkat: Tatlı, kızartma ve işlenmiş gıdalar şişkinliği artırarak sancıyı yoğunlaştırır; hafif ve besleyici seçeneklere yönelin.

Kafeini Azaltmak İşe Yarayabilir: Kahve ve kafein kasılmayı artırabilir; enerji düşüklüğünde kahve yerine kısa yürüyüşler veya hafif ara öğünler seçin.

Takviye Kullanmadan Önce Doktora Danışın: D vitamini, magnezyum, omega-3 ve E vitamini şikayetleri hafifletebilir ama mutlaka uzman onayı alınmalıdır.

Sıcak Uygulama Krampları Hafifletebilir: Karın bölgesine sıcak su torbası koymak, ılık duş almak veya sıcak banyoda dinlenmek kasları gevşetir.

Hafif Egzersiz Rahatlatabilir: Kısa yürüyüşler, basit esneme hareketleri veya hafif yoga yapmak kasların rahatlamasına yardımcı olur.

Stresi Azaltmak Ağrıyı da Etkileyebilir: Derin nefes almak, sakin ortamda dinlenmek ve zihni sakinleştirmek bedendeki gerginliği ve ağrıyı azaltır.

Ağrı Kesiciler Doktor Önerisiyle Kullanılabilir: Reçetesiz ağrı kesiciler rahatlama sağlayabilir ancak mide hassasiyeti ve kronik hastalığı olanlar doktora danışmalıdır.

Masaj Gerginliği Azaltabilir: Karın, bel ve sırt bölgesine nazik hareketlerle yapılan hafif masaj, özellikle sıcak uygulamayla birlikte kasları gevşetir.

Bazı Destekleyici Yöntemler Denenebilir: Akupunktur ve akupresür kas gerginliğini azaltıp sakinlik verebilir; ancak mutlaka uzman kişiler tarafından uygulanmalıdır.

Hormonal Yöntemler Doktorla Değerlendirilebilir: Bazı kişilerde hormonal yöntemler sancıyı azaltabilir; en doğru seçeneğe yaş ve sağlık geçmişine göre kadın hastalıkları uzmanı karar vermelidir.

Şiddetli Ağrıyı Normalleştirmeyin: Ağrı günlük hayatı engelliyorsa, aşırı kanama, bayılma hissi, mide bulantısı veya adet dışı kasık ağrısı varsa mutlaka uzmana başvurun.