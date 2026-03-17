Çamaşır makinesinin kapağını açık bırakmayın! Birçok zararı varmış

Beyaz eşya servis uzmanları ve üretici firmalar, makinenin havalandırılmasının önemli olduğunu söyler ancak bu işlemin doğru süreyle yapılması gerektiğini vurguluyor.

NEDEN AÇIK BIRAKILIYOR?

Yıkama sonrası tambur içinde kalan nem, zamanla küf, bakteri ve kötü koku oluşumuna neden olabiliyor. Bu yüzden üreticiler genellikle makine kapağının bir süre açık bırakılarak içinin kurutulmasını öneriyor. Ancak bilinenin aksiye bu öneri çoğu zaman yanlış uygulanıyor ve kapak saatlerce hatta günlerce açık bırakılabiliyor.

UZUN SÜRE AÇIK KALIRSA NE OLUR?

Uzman teknik servislerin değerlendirmelerine göre kapağın uzun süre açık kalması şu sorunlara yol açabiliyor:

Kapak menteşelerinde zamanla gevşeme oluşması

Lastik contanın toz ve bakterilere daha fazla maruz kalması

Tambur içine toz ve küçük partiküllerin girmesi

Evcil hayvan bulunan evlerde tambura tüy dolması

Özellikle ön yüklemeli makinelerde kapak ağırlığının sürekli menteşeye yük bindirmesi, mekanik aşınmayı hızlandırabiliyor.

DOĞRU KULLANIM NASIL OLMALI?

Uzmanlara göre doğru yöntem oldukça basit:

Yıkama bittikten sonra kapağı 30–60 dakika açık bırakın

İç nem kuruduktan sonra kapağı kapatın

Lastik contayı düzenli olarak kuru bezle temizleyin

Bu yöntem hem kötü kokuların oluşmasını engelliyor hem de makinenin iç aksamını koruyor.

CONTA TEMİZLİĞİNE DİKKAT EDİN

Makine kapağındaki lastik conta, nemin en çok biriktiği alanlardan biri olarak öne çıkıyor. Deterjan kalıntıları ve lif parçacıkları burada birikerek zamanla bakteri oluşumuna neden olabiliyor.

Uzmanlar bu nedenle contanın haftada en az bir kez temizlenmesini öneriyor.