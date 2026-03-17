KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam

Çamaşır makinesinin kapağını açık bırakmayın! Birçok zararı varmış

Çamaşır makinesi kullanan birçok kişi, yıkama sonrası kapağı açık bırakmanın doğru bir alışkanlık olduğunu düşünüyor. Uzmanlara göre bu alışkanlık her zaman masum değil. Özellikle kapağın uzun süre açık bırakılması hem hijyen hem de cihazın ömrü açısından bazı riskler doğurabiliyor.

Beyaz eşya servis uzmanları ve üretici firmalar, makinenin havalandırılmasının önemli olduğunu söyler ancak bu işlemin doğru süreyle yapılması gerektiğini vurguluyor.

NEDEN AÇIK BIRAKILIYOR?

Yıkama sonrası tambur içinde kalan nem, zamanla küf, bakteri ve kötü koku oluşumuna neden olabiliyor. Bu yüzden üreticiler genellikle makine kapağının bir süre açık bırakılarak içinin kurutulmasını öneriyor. Ancak bilinenin aksiye bu öneri çoğu zaman yanlış uygulanıyor ve kapak saatlerce hatta günlerce açık bırakılabiliyor.

UZUN SÜRE AÇIK KALIRSA NE OLUR?

Uzman teknik servislerin değerlendirmelerine göre kapağın uzun süre açık kalması şu sorunlara yol açabiliyor:

Kapak menteşelerinde zamanla gevşeme oluşması

Lastik contanın toz ve bakterilere daha fazla maruz kalması

Tambur içine toz ve küçük partiküllerin girmesi

Evcil hayvan bulunan evlerde tambura tüy dolması

Özellikle ön yüklemeli makinelerde kapak ağırlığının sürekli menteşeye yük bindirmesi, mekanik aşınmayı hızlandırabiliyor.

DOĞRU KULLANIM NASIL OLMALI?

Uzmanlara göre doğru yöntem oldukça basit:

Yıkama bittikten sonra kapağı 30–60 dakika açık bırakın

İç nem kuruduktan sonra kapağı kapatın

Lastik contayı düzenli olarak kuru bezle temizleyin

Bu yöntem hem kötü kokuların oluşmasını engelliyor hem de makinenin iç aksamını koruyor.

CONTA TEMİZLİĞİNE DİKKAT EDİN

Makine kapağındaki lastik conta, nemin en çok biriktiği alanlardan biri olarak öne çıkıyor. Deterjan kalıntıları ve lif parçacıkları burada birikerek zamanla bakteri oluşumuna neden olabiliyor.

Uzmanlar bu nedenle contanın haftada en az bir kez temizlenmesini öneriyor.

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
çamaşır makinesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.