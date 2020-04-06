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Çamaşır suyu mikropları öldürüyor mu? Evet, ama 10 dakika beklemeniz gerekiyor

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Çamaşır suyundaki aktif bileşen, virüsler, bakteriler ve mantarlar gibi mikropları etkili bir şekilde öldürebilen sodyum hipoklorittir. İnfluenza virüsü 24 ila 48 saat boyunca yüzeylerde yaşayabildiğinden ve COVID-19'dan sorumlu virüs 72 saate kadar yaşayabildiğinden, sık dokunulan yüzeylerde çamaşır suyu gibi bir dezenfektan kullanmak önemlidir. Peki çamaşır suyunu nasıl kullanmak gerekir?

Çamaşır suyu mikropları öldürüyor mu? Evet, ama 10 dakika beklemeniz gerekiyor

Çamaşır suyu mikropları öldürmek için kullanabileceğiniz ev ürünleri listesinin başında yer alır. Tipik olarak beyazlarınızı "daha beyaz" hale getirme veya klozeti sterilize etmesinden dolayı birçok insan, çok çeşitli ev yüzeylerinde mikrop ve virüsleri öldürmeye yardımcı olmak için çamaşır suyu kullanıyor.

Bununla birlikte, bu kimyasalın yüzeyleri temizlemek için kullanıldığında bazı kurallar vardır. Mikropları öldürmek için çamaşır suyu kullanma hakkında bilmeniz gerekenleri ABD'li doktor David Nazarian açıkladı. Nazarian, sert yüzeylerin çamaşır suyu ile temizlenmesinin enfeksiyonların yayılmasını önleyebileceğini söylüyor. Çünkü çamaşır suyu yüzeylerde yaşayan patojenleri etkili bir şekilde ortadan kaldırabilir.

'İnfluenza virüsü yüzeylerde 24 ila 48 saat yaşayabilir. COVID-19 ise yüzeye bağlı olarak 72 saate kadar hayatta kalabilir' diyor Nazarian. Çamaşır suyu bu olasılığı önemli ölçüde azaltır ancak çamaşır suyunu yüzeye uyguladıktan 10 dakika veya daha fazla beklettiğinizden emin olmalısınız.

MİKROPLARI ÖLDÜRMEK İÇİN ÇAMAŞIR SUYU NASIL KULLANILMALIDIR?

Çamaşır suyu içeriğindeki bileşikler nedeniyle her yüzeyde kullanılmaz; ahşap ya da boyalı yüzeyler gibi. Ancak çoğu mutfak tezgahında, banyo lavabolarında ve hatta kapı kolları ve musluklar gibi diğer sık dokunan yüzeylerde kullanılabilir. Bunun için bir fincan çamaşır suyunu temizlik kovanızdaki su ile karıştırın. Kullandığınız yerde çamaşır suyunu 10 dakika bekletin ve hava ile kurumasını sağlayın. Daha sonra kullandığınız yere göre sert bir fırça ya da bezle temizleyin. Bu toksik dumanlara neden olabileceğinden, bulanık görme, nefes almada zorluk ve baş ağrısı gibi durumlar yaşamamız için bu süreçte çamaşır sulu ortamda bulunmamaya çalışın.


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