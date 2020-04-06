Çamaşır suyu mikropları öldürüyor mu? Evet, ama 10 dakika beklemeniz gerekiyor

Çamaşır suyu mikropları öldürmek için kullanabileceğiniz ev ürünleri listesinin başında yer alır. Tipik olarak beyazlarınızı "daha beyaz" hale getirme veya klozeti sterilize etmesinden dolayı birçok insan, çok çeşitli ev yüzeylerinde mikrop ve virüsleri öldürmeye yardımcı olmak için çamaşır suyu kullanıyor.

Bununla birlikte, bu kimyasalın yüzeyleri temizlemek için kullanıldığında bazı kurallar vardır. Mikropları öldürmek için çamaşır suyu kullanma hakkında bilmeniz gerekenleri ABD'li doktor David Nazarian açıkladı. Nazarian, sert yüzeylerin çamaşır suyu ile temizlenmesinin enfeksiyonların yayılmasını önleyebileceğini söylüyor. Çünkü çamaşır suyu yüzeylerde yaşayan patojenleri etkili bir şekilde ortadan kaldırabilir.

'İnfluenza virüsü yüzeylerde 24 ila 48 saat yaşayabilir. COVID-19 ise yüzeye bağlı olarak 72 saate kadar hayatta kalabilir' diyor Nazarian. Çamaşır suyu bu olasılığı önemli ölçüde azaltır ancak çamaşır suyunu yüzeye uyguladıktan 10 dakika veya daha fazla beklettiğinizden emin olmalısınız.