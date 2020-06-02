Çamaşır suyuna son! İşte çamaşırları bembeyaz yapan doğal yöntemler...

Uzun süre giydiğimiz kıyafetlerimizin eski görüntüsünden eser kalmadığına şahit olmak farklı tercihler yapmamıza neden olabilir. Çoğumuz artık bu kıyafetleri kullanmaktan vazgeçer ve yenilerini almak için alışveriş merkezlerine koşarız. Ama bir dakika durun ve düşünün. Bunu yapmanıza hiç gerek yok. Bütün kıyafetlerinizi eski haline getirebilir, tekrar eskisi gibi beyazlatabilirsiniz. Hem de uygulayacağınız bu çok basit yöntemlerle. İşte, zararlı kimyasallar kullanmadan bembeyaz kıyafetler için uygulamanız gereken etkili ipuçları…

BEYAZLARIN SIRRI LİMONDA

Cilt ve saç rengini açma gibi işlemlerde de kullanılan limon, kıyafetlerinizin eskisi gibi bembeyaz olmasını sağlayan doğal bir astrenjandır. İçindeki yüksek asit oranı kıyafetlerinizi beyazlatırken aynı zamanda antibakteriyel özelliği ile kıyafetlerinizi mikroplardan arındırır.

Bir tencerede su kaynatın ve kaynar suyun içerisine bir adet dilimlediğiniz limonları ekleyin.

Beyaz çamaşırlarınızı yıkamadan önce bu suyun içerisinde 1 saat kadar bekletin.

Ardından çamaşırlarınızı etiketinde yer alan talimatlara göre makinede yıkayın.

Dilerseniz bu suyun içerisine bir yemek kaşığı tuzda ekleyebilirsiniz.