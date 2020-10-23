KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Çamaşır suyunu bir kenara bırakın! Klozet temizliği için sirkeyi...

Çamaşır suyunu bir kenara bırakın! Klozet temizliği için sirkeyi...

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Temizlikte önemli bir püf nokta ile karşınızdayız. Tuvalet temizliği hijyen açısından son derece önemlidir. Biz de gerçek bir temizlik için önemli ayrıntı paylaşacağız. İşte klozeti pırıl pırıl yapan yöntem.

Çamaşır suyunu bir kenara bırakın! Klozet temizliği için sirkeyi...

Tuvalet temizliğinde birçok kişi çamaşır suyu kullanmayı tercih ediyor. Çamaşır suyu elbette iyi bir dezenfektandır ancak klozeti tamamen temizlemez ve kireci sökemez. İşte bu inatçı kirden kurtulmak için yapmanız gereken bir şey var: Sirkeli bez kullanmak.

KLOZET TEMİZLİĞİ İÇİN SİRKELİ BEZ KULLANIMI

Tuvalet içindeki kireç, sirke gibi asidik sıvılar içinde çözünür. Ufak bir beze sirke dökün. Bu bezi ise klozetinize yerleştirin.
Yavaş yavaş sirkenin asidik bileşeni çözülecek ve kiraç de olduğu yerden ayrılacak. Oldukça kolay olan bu yöntemi mutlaka denemelisiniz. Ancak unutmamanız gereken bir şey var o da bir iki saat sirkeli bezi tuvalette beklettikten sonra geri çıkarmak. Bu işlemi sifonu çekmemek için gece yapmanızı tavsiye ederiz.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim
Banyodaki aynanın buharlaşmasını önleyen yöntem!Banyodaki aynanın buharlaşmasını önleyen yöntem!
Makineniz bozulsun istemiyorsanız bunları ASLA koymayın Makineniz bozulsun istemiyorsanız bunları ASLA koymayın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Demet Akalın'ın sözlerine tepki yağdı! "İnsan bir erkeğin gücünü istiyor"
Demet Akalın'ın sözlerine tepki yağdı! "İnsan bir erkeğin gücünü istiyor"
Masumlar Apartmanı'nda şok sahne! "Babanı öldürüp..."
Masumlar Apartmanı'nda şok sahne! "Babanı öldürüp..."
Burcunuzu okumadan güne başlamayın!
Burcunuzu okumadan güne başlamayın!
Yeni yapılan araştırma korkutuyor: Plastiğe maruz kalıyorlar
Yeni yapılan araştırma korkutuyor: Plastiğe maruz kalıyorlar
Bulaşık makinesinde asla yıkamamanız gereken 6 şey
Bulaşık makinesinde asla yıkamamanız gereken 6 şey
Banyo temizliği hiç olmadığı kadar kolay! Küvet ve duşakabin için...
Banyo temizliği hiç olmadığı kadar kolay! Küvet ve duşakabin için...
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Kokuyu da gideriyor, lekeyi de!
Kokuyu da gideriyor, lekeyi de!
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Fayans aralarını dakikalar içinde beyazlatan temizlik yöntemi
Fayans aralarını dakikalar içinde beyazlatan temizlik yöntemi
Temizlik yaparken bez sıkmayın! Doktorlar nedenini açıkladı
Temizlik yaparken bez sıkmayın! Doktorlar nedenini açıkladı
Her evde var ama bu şekilde kullanmak kimsenin aklına gelmiyor
Her evde var ama bu şekilde kullanmak kimsenin aklına gelmiyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Banyodaki aynanın buharlaşmasını önleyen yöntem! Mutlaka deneyin
Banyodaki aynanın buharlaşmasını önleyen yöntem!
Bulaşık makinesinde asla yıkamamanız gereken 6 şey
Bulaşık makinesinde asla yıkamamanız gereken 6 şey
Banyo temizliği hiç olmadığı kadar kolay! Küvet ve duşakabin için...
Banyo temizliği hiç olmadığı kadar kolay! Küvet ve duşakabin için...
Sararan perdeleri kar gibi beyazlatıyor! Soda, şeker ve...
Sararan perdeleri kar gibi beyazlatıyor! Soda, şeker ve...
Evde doğal gül suyu nasıl yapılır?
Evde doğal gül suyu nasıl yapılır?
Mum Çiçeği nedir? Mum Çiçeği bakımı nasıl yapılır?
Mum Çiçeği bakımı nasıl yapılır?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.