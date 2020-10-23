Çamaşır suyunu bir kenara bırakın! Klozet temizliği için sirkeyi...

Tuvalet temizliğinde birçok kişi çamaşır suyu kullanmayı tercih ediyor. Çamaşır suyu elbette iyi bir dezenfektandır ancak klozeti tamamen temizlemez ve kireci sökemez. İşte bu inatçı kirden kurtulmak için yapmanız gereken bir şey var: Sirkeli bez kullanmak.

KLOZET TEMİZLİĞİ İÇİN SİRKELİ BEZ KULLANIMI

Tuvalet içindeki kireç, sirke gibi asidik sıvılar içinde çözünür. Ufak bir beze sirke dökün. Bu bezi ise klozetinize yerleştirin.

Yavaş yavaş sirkenin asidik bileşeni çözülecek ve kiraç de olduğu yerden ayrılacak. Oldukça kolay olan bu yöntemi mutlaka denemelisiniz. Ancak unutmamanız gereken bir şey var o da bir iki saat sirkeli bezi tuvalette beklettikten sonra geri çıkarmak. Bu işlemi sifonu çekmemek için gece yapmanızı tavsiye ederiz.



