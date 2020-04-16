Çamaşır suyunu kesinlikle buralarda kullanmayın! Nefes darlığı ve zehirlenme...

Tüm dünyayı etkisi altına alan virüslü günlerde üstünde en çok durulan konu temizlik ve hijyenin önemi. Bugünlerde ellerimizi yıkamak, temas ettiğimiz yüzeyleri düzenli temizleyerek mikropların ölmesini sağlamak her zamankinden daha önemli. Bazı evlerde her daim sarsılmaz bir tahtı olan çamaşır suyu, şu sıralarda doğal temizlikten yana olan ve çamaşır suyuna karşı olanların bile evlerinde kendine yer buluyor. Ancak yine de içeriğinde bulunan ve sağlığa zararlı olabilen kimyasallar sebebiyle kullanırken dikkat etmemiz gereken hatta hiç çamaşır suyu kullanmamamız gereken alanlar var.

GIDA MADDELERİ

Sebzeler ve meyveleri; üzerindeki toz, kir, topraktan arındırmak için sadece su yeterli gelmeyebilir. Ama yine de çamaşır suyu bu iş için doğru ürün değildir. Çünkü üzerindeki kimyasalların arınması için durulama yeterli olmayacaktır. Bu da temiz gıda tüketmek isterken zehirlenmeye sebep olabilir. İşte bu yüzden gıda maddeleri temizliğinde asla çamaşır suyu kullanılmamalıdır.

ÇOCUK ODASI

Çocuklarınız ile ilgili her konuda olduğu gibi temizlik konusunda da çok daha hassas davranmak isteyebilirsiniz. Ama lütfen daha temiz, daha ferah bir çocuk odasına giden yolda çamaşır suyu size eşlik etmesin. Çamaşır suyu ile temas eden yüzeyler çok iyi durulanmış olsa bile yine de kimyasallar yüzeylerde kalabilir ve çocuğunuz kimyasallarla temas edebilir. Ayrıca çamaşır suyunun keskin kokusu, çocuğunuzun tazecik ciğerlerine zarar verebilir.