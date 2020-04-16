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Çamaşır suyunu kesinlikle buralarda kullanmayın! Nefes darlığı ve zehirlenme...

Göksi Beköz Göksi Beköz
SAĞLIK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Siz de çamaşır suyu olmadan temizlik olmaz diyenlerden misiniz? Sizin için de çamaşır suyu bir temizlik malzemesi olmaktan daha fazlası mı? Gerek sağladığı beyazlıkla çamaşırlarda, gerekse ev temizliğinde tercih edilen çamaşır suyunun asla girmemesi gereken yerler de var. Çamaşır suyu kullanılmaması gereken alanları merak ediyorsanız yazımıza göz atmalısınız.

Çamaşır suyunu kesinlikle buralarda kullanmayın! Nefes darlığı ve zehirlenme...

Tüm dünyayı etkisi altına alan virüslü günlerde üstünde en çok durulan konu temizlik ve hijyenin önemi. Bugünlerde ellerimizi yıkamak, temas ettiğimiz yüzeyleri düzenli temizleyerek mikropların ölmesini sağlamak her zamankinden daha önemli. Bazı evlerde her daim sarsılmaz bir tahtı olan çamaşır suyu, şu sıralarda doğal temizlikten yana olan ve çamaşır suyuna karşı olanların bile evlerinde kendine yer buluyor. Ancak yine de içeriğinde bulunan ve sağlığa zararlı olabilen kimyasallar sebebiyle kullanırken dikkat etmemiz gereken hatta hiç çamaşır suyu kullanmamamız gereken alanlar var.

3

GIDA MADDELERİ

Sebzeler ve meyveleri; üzerindeki toz, kir, topraktan arındırmak için sadece su yeterli gelmeyebilir. Ama yine de çamaşır suyu bu iş için doğru ürün değildir. Çünkü üzerindeki kimyasalların arınması için durulama yeterli olmayacaktır. Bu da temiz gıda tüketmek isterken zehirlenmeye sebep olabilir. İşte bu yüzden gıda maddeleri temizliğinde asla çamaşır suyu kullanılmamalıdır.

ÇOCUK ODASI

Çocuklarınız ile ilgili her konuda olduğu gibi temizlik konusunda da çok daha hassas davranmak isteyebilirsiniz. Ama lütfen daha temiz, daha ferah bir çocuk odasına giden yolda çamaşır suyu size eşlik etmesin. Çamaşır suyu ile temas eden yüzeyler çok iyi durulanmış olsa bile yine de kimyasallar yüzeylerde kalabilir ve çocuğunuz kimyasallarla temas edebilir. Ayrıca çamaşır suyunun keskin kokusu, çocuğunuzun tazecik ciğerlerine zarar verebilir.

1

BEBEK KIYAFETLERİ

Bebek kıyafetleri çok çabuk kirlenir ve lekelenir. Bu sebeple de büyüklerin kıyafetlerine göre çok daha sık yıkanırlar. Bebeğinizin hassas cildine temas edecek olan kıyafetleri nasıl yıkadığınız çok önemli. Lekelerden kurtulmak ve tam anlamıyla hijyenik temizlik için çamaşır suyu kullanmayı düşünüyorsanız bu fikirden vazgeçin. Çünkü giysilerin dokusuna işleyen kimyasal, bebeğinizin cildini tahriş edebilir.

ZEMİN DÖŞEMELERİ

Zemindeki döşemelerin temizliğinde çamaşır suyu kullanırken çok dikkatli olmak gerekir. Zira renk açıcı özelliği döşemelerdeki renklerin ağarmasına ve solmasına sebep olabilir.

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KAPALI ORTAMLAR

Çamaşır suyu ile temizlenecek ortamın havalandırmasının iyi olması gerekir. Düzgün bir şekilde havalanmayan ortamlarda çamaşır suyu solumak ciddi nefes ve solunum problemlerine, hatta zehirlenmelere sebep olabilir.

FARKLI ÜRÜNLERLE BİRLİKTE KULLANMAYIN

Çamaşır suyu kullanırken dikkat etmeniz gereken bir diğer konu da farklı kimyasal temizleyiciler ile birlikte kullanmamanız gerektiği. Çamaşır suyu ile farklı kimyasalları birleştirerek kullanmak, hem sağlığınıza hem de temizlediğiniz yüzeye zarar verebilir.

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