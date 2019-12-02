Çamaşır yumuşatıcıları hiç masum değil! Kansere de neden olabilir, hafıza kaybına da

Ambalajı doğru okuduysanız, yumuşatıcının hiç de hoş olmayan birkaç madde içerdiğini göreceksiniz. Temiz çamaşırlarınızı bu kimyasallarla yıkamak için tek bir neden bile yok.

Terpineol: Bu tehlikeli kimyasal baş dönmesi, baş ağrısı, hafıza kaybı ve yüzünüzde uyuşukluk, boynunuzda ve sırtınızda ağrı gibi sağlık sorunlarına neden olabilir.

Benzil asetat: Pankreas kanseri ile bağlantılı toksik bir kimyasal. Gözlerinizde ve solunum yollarında tahrişe neden olabilir.

Benzil alkol - Benzil alkol, merkezi sinir sistemi bozuklukları, baş ağrısı, bulantı, kusma, baş dönmesi ve kan basıncındaki aşırı düşmeler gibi çok sayıda sağlık sorununa neden olabilir.

Kloroform - Kloroform güçlü bir kanserojen nörotoksindir ve bilinç kaybı, bulantı, baş ağrısı, kusma ve / veya baş dönmesi ve uyuşukluk gibi pek çok sağlık sorununa neden olabilir.

Linalool - Bu solunum problemlerine ve kas koordinasyon kaybına neden olduğu bilinen bir yatıştırıcıdır.



