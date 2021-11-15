KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Kırışıklıklardan kolayca kurtulun! Çamaşır yıkarken bu işlemleri uygularsanız...

Kırışıklıklardan kolayca kurtulun! Çamaşır yıkarken bu işlemleri uygularsanız...

15.11.2021 06:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günlük rutinin önemli bir parçası da çamaşırlarla ilgilenmek. Yıkamak, asmak, kurutmak, katlamak ve ütülemek derken çamaşırların işi hiç bitmeyecekmiş gibi gelebilir! Bu işlemleri daha uzun ve zahmetli hale getiren şey ise kırışıklıklar. Neyse ki kırışıklıklarla mücadele etmenin de püf noktaları var. İşte detaylar...

Kırışıklıklardan kolayca kurtulun! Çamaşır yıkarken bu işlemleri uygularsanız...

Çamaşırlarla uğraşmayı adeta işkence haline getiren kırışıklıklarla oldukça kolay adımları uygulayarak baş etmek mümkün. Peki başınıza bela olan kırışıklıkları nasıl kolayca önleyebileceğinizi öğrenmek ister misiniz? Gelin, neler yapabileceğinize bir bakalım.

DOĞRU SIKMA PROGRAMINI SEÇİN

Çamaşırlarınızın kırışmadan yıkanmasını istiyorsanız dikkat etmeniz gereken ilk adım, makinenizi doğru sıkma programını seçerek çalıştırmak. Hangi kumaş için hangi sıkma programının seçildiği çok önemli. Hassas kumaşlar için yüksek devirli sıkma programı seçmek onları kırışık bir hale getirir. Hassas kumaşlar için düşük ayar seçmelisiniz ki, kırışıklıklardan en başında kurtulun.

FAZLA YÜKLEME YAPMAYIN

Çamaşırlarınızın kırışmamasını ve makineden pürüzsüz çıkmasını istiyorsanız, dikkat etmeniz gereken başka bir püf nokta ise çamaşır makinesini çok doldurmamak. Makine kazanında sıkış tepiş olan çamaşırlar çok fazla kırışıklıkla dışarı çıkar. Kazanı hafif doldurursanız çamaşırlarınız çok daha az kırışıklık ile yıkanma sürecini tamamlar.

SOĞUK SU İLE DURULAYIN

Sıcak su ile durulama yapmak kıyafetlerinizin daha fazla kırışmasına neden olur. Normalde makineler durulamayı soğuk suyla yapıyor ama arada bir bozulup bozulmadığını kontrol etmekte fayda var. Artan kırışıklıkların tek nedeni makinenizin bozulması olabilir.

ASKIDA KURUTUN

Makineden çıkan çamaşırları henüz ıslakken askıya yerleştirip kurumaya bırakırsanız kırışmadığını göreceksiniz. Asın ve kurumasını bekleyin, işte bu kadar kolay!

SİLKELEYEREK ASIN

Çamaşırları açık havada ya da sererek kurutuyorsanız eğer asmadan önce kuvvetlice silkelemek kırışıklıkları büyük oranda önlemenize yardım eder. Sadece bir iki kez silkeleyerek kırışıklıklarla baş etmek mümkün!

KURUTUCUYA BUZ KÜPÜ KOYUN

Çamaşırlarınızı kurutma makinesinde kurutuyorsanız, makineyi çalıştırmadan önce birkaç küp buz ilave ederek çamaşırlarınızın kururken daha az kırışmasına yardımcı olabilirsiniz.

YUMUŞATICI KULLANIN

Çamaşırlarınızın yumuşacık olmasına yardım eden yumuşatıcılar, aynı zamanda çamaşırların kırışmasını önler. Yumuşatıcı doğru miktarda kullanıldığında daha pürüzsüz çamaşırlar elde etmek çok kolay!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pazarda korkunç anlar! Bıçaklandı, tekme ve yumruklarla dövüldüPazarda korkunç anlar! Bıçaklandı, tekme ve yumruklarla dövüldü
PARTNERAleyna Tilki'nin annesi sanal alemi salladı! Peş peşe bikinili poz paylaştıAleyna Tilki'nin annesi sanal alemi salladı! Peş peşe bikinili poz paylaştı
Nedeni buymuş! Bu modeli hayatınızdan çıkarınNedeni buymuş! Bu modeli hayatınızdan çıkarın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'te duygusal veda! Sevilen yarışmacı gözyaşlarına boğuldu

MasterChef'te duygusal veda! Sevilen yarışmacı gözyaşlarına boğuldu

Bahis sitesi itirafı! "Ayda yarım milyon..."

Bahis sitesi itirafı! "Ayda yarım milyon..."

MİT dizisinde şoke eden saldırı! "Çocuğumu öldürdüler"

MİT dizisinde şoke eden saldırı! "Çocuğumu öldürdüler"

İşte televizyon yıldızlarının sırrı! Ameliyata bile gerek yokmuş

İşte televizyon yıldızlarının sırrı! Ameliyata bile gerek yokmuş

Çamaşır yıkarken bu işlemleri uygularsanız...

Çamaşır yıkarken bu işlemleri uygularsanız...

Duygusal ve daha cesur hareket edebiliriz!

Duygusal ve daha cesur hareket edebiliriz!

İlginizi Çekebilir

Yeni sezon için tüylü çanta kombinleri

Yeni sezon için tüylü çanta kombinleri

Fahriye Evcen'in kahve kombinini beğenenlere tavsiyeler

Fahriye Evcen'in kahve kombinini beğenenlere tavsiyeler

Sokak stiline uygun, yere kadar uzanan trençkot önerileri

Sokak stiline uygun, yere kadar uzanan trençkot önerileri

Sonbahar davetleri için şık ve pratik saç modelleri

Sonbahar davetleri için şık ve pratik saç modelleri

Lekelerin altındaki sebep belli oldu!

Lekelerin altındaki sebep belli oldu!

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.