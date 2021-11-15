Kırışıklıklardan kolayca kurtulun! Çamaşır yıkarken bu işlemleri uygularsanız...

Çamaşırlarla uğraşmayı adeta işkence haline getiren kırışıklıklarla oldukça kolay adımları uygulayarak baş etmek mümkün. Peki başınıza bela olan kırışıklıkları nasıl kolayca önleyebileceğinizi öğrenmek ister misiniz? Gelin, neler yapabileceğinize bir bakalım.

DOĞRU SIKMA PROGRAMINI SEÇİN

Çamaşırlarınızın kırışmadan yıkanmasını istiyorsanız dikkat etmeniz gereken ilk adım, makinenizi doğru sıkma programını seçerek çalıştırmak. Hangi kumaş için hangi sıkma programının seçildiği çok önemli. Hassas kumaşlar için yüksek devirli sıkma programı seçmek onları kırışık bir hale getirir. Hassas kumaşlar için düşük ayar seçmelisiniz ki, kırışıklıklardan en başında kurtulun.

FAZLA YÜKLEME YAPMAYIN

Çamaşırlarınızın kırışmamasını ve makineden pürüzsüz çıkmasını istiyorsanız, dikkat etmeniz gereken başka bir püf nokta ise çamaşır makinesini çok doldurmamak. Makine kazanında sıkış tepiş olan çamaşırlar çok fazla kırışıklıkla dışarı çıkar. Kazanı hafif doldurursanız çamaşırlarınız çok daha az kırışıklık ile yıkanma sürecini tamamlar.

SOĞUK SU İLE DURULAYIN

Sıcak su ile durulama yapmak kıyafetlerinizin daha fazla kırışmasına neden olur. Normalde makineler durulamayı soğuk suyla yapıyor ama arada bir bozulup bozulmadığını kontrol etmekte fayda var. Artan kırışıklıkların tek nedeni makinenizin bozulması olabilir.

ASKIDA KURUTUN

Makineden çıkan çamaşırları henüz ıslakken askıya yerleştirip kurumaya bırakırsanız kırışmadığını göreceksiniz. Asın ve kurumasını bekleyin, işte bu kadar kolay!

SİLKELEYEREK ASIN

Çamaşırları açık havada ya da sererek kurutuyorsanız eğer asmadan önce kuvvetlice silkelemek kırışıklıkları büyük oranda önlemenize yardım eder. Sadece bir iki kez silkeleyerek kırışıklıklarla baş etmek mümkün!

KURUTUCUYA BUZ KÜPÜ KOYUN

Çamaşırlarınızı kurutma makinesinde kurutuyorsanız, makineyi çalıştırmadan önce birkaç küp buz ilave ederek çamaşırlarınızın kururken daha az kırışmasına yardımcı olabilirsiniz.

YUMUŞATICI KULLANIN

Çamaşırlarınızın yumuşacık olmasına yardım eden yumuşatıcılar, aynı zamanda çamaşırların kırışmasını önler. Yumuşatıcı doğru miktarda kullanıldığında daha pürüzsüz çamaşırlar elde etmek çok kolay!

