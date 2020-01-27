Çambaşı doldu taştı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in talimatı sonrası hayata geçirilen yatırımlarla adından söz ettiren tesislerden biri olmayı başaran Çambaşı Doğa Tesislerini sömestr tatilinde yaklaşık 60 bin kişi kullandı. Sadece 26 Ocak Pazar günü 15 bin kişinin akın ettiği tesislerde araç kuyruğu ise ana yola kadar uzandı.

Türkiye’de denize ve havaalanına en yakın kayak merkezlerinden birinin de içinde bulunduğu Çambaşı Doğa Tesislerinin sadece Türkiye’de değil dünyada da ses getirdiğini dile getiren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Ordu’da kış turizmini geliştirmek ve Ordu’yu her mevsim yaşanılabilir hale getirmek amacıyla çalışmalarımız her yönlüyle devam ediyor. Kayak merkezinde 5 adet kayak pisti vardı, bu sayıyı 11’e, 5 km’lik pist uzunluğunu da tam 17 km’ye çıkardık. Bu kapsamda Ordu’nun yaz ve kış mevsiminde gözde mekânlarından biri olan Çambaşı Yaylamızda bungalovlar inşa ettik. Burası özenle dizayn edildi. Konforuna da diyecek yok. Bungalovların faaliyete geçmesiyle birlikte 7’den 70’e herkes büyük ilgi gösterdi. Sadece Türkiye’den değil, dünyadan da buranın neresi olduğunu soruyorlar” dedi. (İHA)



