HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Çambaşı doldu taştı

Çambaşı doldu taştı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.01.2020 17:05 | Son Güncelleme

Kayak projesinin ardından bongalov projesiyle gündeme gelen Çambaşı Doğa Tesisler, sömestirda tatilcilerin uğrak noktası haline geldi. Kısa sürede istediği doluluk oranına ulaşan Çambaşı Doğa Tesisleri tatilcilerin gözdesi oldu.

Çambaşı doldu taştı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in talimatı sonrası hayata geçirilen yatırımlarla adından söz ettiren tesislerden biri olmayı başaran Çambaşı Doğa Tesislerini sömestr tatilinde yaklaşık 60 bin kişi kullandı. Sadece 26 Ocak Pazar günü 15 bin kişinin akın ettiği tesislerde araç kuyruğu ise ana yola kadar uzandı.

Türkiye’de denize ve havaalanına en yakın kayak merkezlerinden birinin de içinde bulunduğu Çambaşı Doğa Tesislerinin sadece Türkiye’de değil dünyada da ses getirdiğini dile getiren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Ordu’da kış turizmini geliştirmek ve Ordu’yu her mevsim yaşanılabilir hale getirmek amacıyla çalışmalarımız her yönlüyle devam ediyor. Kayak merkezinde 5 adet kayak pisti vardı, bu sayıyı 11’e, 5 km’lik pist uzunluğunu da tam 17 km’ye çıkardık. Bu kapsamda Ordu’nun yaz ve kış mevsiminde gözde mekânlarından biri olan Çambaşı Yaylamızda bungalovlar inşa ettik. Burası özenle dizayn edildi. Konforuna da diyecek yok. Bungalovların faaliyete geçmesiyle birlikte 7’den 70’e herkes büyük ilgi gösterdi. Sadece Türkiye’den değil, dünyadan da buranın neresi olduğunu soruyorlar” dedi. (İHA)

Çambaşı doldu taştı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERMetroda çılgına çeviren görüntü!Metroda çılgına çeviren görüntü!
En güzel Nazım Hikmet sözleriEn güzel Nazım Hikmet sözleri
Deprem sigortası neden önemli?Deprem sigortası neden önemli?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kayak merkezi Tatil Çambaşı Doğa tesisleri Sömestir

En Çok Okunan Haberler

Elazığ'daki depremde ölen küçük Ömer'in son sözleri kahretti!

Elazığ'daki depremde ölen küçük Ömer'in son sözleri kahretti!

Bir ülkede daha koronavirüs tespit edildi, ölü sayısı yükseldi

Bir ülkede daha koronavirüs tespit edildi, ölü sayısı yükseldi

Elazığ depremi için ne kadar bağış yaptı?

Elazığ depremi için ne kadar bağış yaptı?

99 depremi görüntüleri Twitter'da gündem oldu

99 depremi görüntüleri Twitter'da gündem oldu

Elazığ'dan bir acı haber daha! Can kaybı 41 oldu

Elazığ'dan bir acı haber daha! Can kaybı 41 oldu

Ankara ve İstanbul'da korkutan deprem

Ankara ve İstanbul'da korkutan deprem

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Dakikalar içinde sular altında kaldı! Bu anı görmek için...

Dakikalar içinde sular altında kaldı! Bu anı görmek için...

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Rüyada tırnak kesmek ne anlama gelir, neye işaret eder?

Rüyada tırnak kesmek ne anlama gelir, neye işaret eder?

Rüyada sel görmek, sele kapılmak ne demektir?

Rüyada sel görmek, sele kapılmak ne demektir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Deprem sigortası nedir? Deprem sigortası neden önemli?

Deprem sigortası neden önemli?

Son dönemde yaşanan felaketler kıyamet habercisi mi? İşte gerçekleşen kıyamet alametleri

Kıyamet yaklaşıyor mu? Coronavirus, depremler, yangınlar...

Buz tutan şelale güzel görüntüler oluşturdu

Fotoğraflamak için birbirleriyle yarıştılar!

Türk kardeşler, otostopla Balkan turunda!

Paraları olmadan yola çıktılar! Türk kardeşler Balkan turunda

Meteoroloji'den yağış uyarısı

Meteoroloji'den yağış uyarısı

Elazığ depremi sonrası enkaz altından çıkarılan annenin feryadı yürekleri yaktı

Enkaz altından çıkarılan annenin feryadı yürekleri yaktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.