HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Cambridge araştırması: Sosyal medyada siyasetçileri eleştiren paylaşımlar, pozitif paylaşımlardan iki kat hızlı yayılıyor

Cambridge araştırması: Sosyal medyada siyasetçileri eleştiren paylaşımlar, pozitif paylaşımlardan iki kat hızlı yayılıyor

13.07.2021 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de Cambridge Üniversitesi'nin yeni bir araştırması, sosyal medyada siyasetçileri eleştiren paylaşımların, pozitif paylaşımlardan iki kat hızlı yayıldığını ortaya koydu.

Cambridge araştırması: Sosyal medyada siyasetçileri eleştiren paylaşımlar, pozitif paylaşımlardan iki kat hızlı yayılıyor

İngiltere'de Cambridge Üniversitesi'nin yeni bir araştırması, sosyal medyada siyasetçileri eleştiren paylaşımların, pozitif paylaşımlardan iki kat hızlı yayıldığını ortaya koydu.

ABD'deki siyasetçiler ve medya kuruluşlarının hesaplarından yapılan 2,7 milyon paylaşımı inceleyen araştırmacılar, negatif paylaşımların iki kat daha fazla yorum aldığını da tespit etti.

Facebook özelinde negatif paylaşımların öfkeli veya gülen surat reaksiyonu alması ihtimali, pozitif paylaşımların beğeni veya kalp alma ihtimalinden daha fazlaydı.

Virallik talebi

Araştırma ekibinden Steve Rathje, "Bir Cumhuriyetçi, Joe Biden veya liberaller hakkında yorum yaptığında bunun viral olma ihtimali diğer paylaşımlara kıyasla daha yüksektir" dedi ve ekledi:

"ABD Başkanı Biden'ın çirkin çıktığı bir fotoğrafının altına 'beyninin donmasının son örneği' yazan muhafazakar Breitbart News'in paylaşımı çok popülerdi.

"Solcu Vermont Senatörü Bernie Sanders'ın 'Trump göreve başladıktan sonra 3 binden fazla yalan söyledi fakat Cumhuriyetçiler Trump'ın bir yalancı olduğunu kabul etmeyi reddediyor' paylaşımı da 6 binden fazla defa retweetlendi ve 14 bin 900 beğeni aldı.

"Bu tür paylaşımlara trollük de diyebilirsiniz ama bazıları da bunu 'lafı gediğine oturtmak' olarak görüyor.

"Sosyal medya şirketleri bizden ne pahasına olursa olsun etkileşim ve virallik talep ediyor. Biz de bireyler olarak mesajlarımızın viral olmasını ve daha çok etkileşim almasını istiyoruz."

Radikal içerikler

Proceedings of the National Academy of Sciences adlı bilimsel dergide yayımlanan araştırmada bu durumda, sosyal medya algoritmalarının en popüler içerikleri kullanıcıların önüne çıkarmasının ve böylece bunların daha da geniş kitlelere ulaşmasının etkili olduğu sonucuna varıldı.

Sosyal medya şirketlerinin daha fazla etkileşim için kutuplaştırıcı, düşmanlaştırıcı ve radikal içerikleri daha fazla göstermesi de eleştiriliyor.

Instagram geçen ay kullanıcılarına bazı kullanıcılarına beğeni sayısını gizleme seçeneği sunmuştu. Fakat şirketin kendi testleri bu seçeneğin akıl sağlığına pek faydası olmadığı sonucuna varmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnanılır gibi değil! Sesi en ince özellerine kadar kopyalıyorİnanılır gibi değil! Sesi en ince özellerine kadar kopyalıyor
PARTNERAralarından su sızmıyor!Aralarından su sızmıyor!
Köpeğe balkonda dayağın cezası belli olduKöpeğe balkonda dayağın cezası belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Fatih Camisi'ne 'protokol koltuğu' konuldu!

Fatih Camisi'ne 'protokol koltuğu' konuldu!

En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

Aygün Aydın hapisten çıkar çıkmaz Hakan Sabancı’ya küfürler yağdırdı

Aygün Aydın hapisten çıkar çıkmaz Hakan Sabancı’ya küfürler yağdırdı

Bayram öncesi endişelendiren haber!

Bayram öncesi endişelendiren haber!

50 yaş ve üstü erkeklerde görüldü! ABD'den koronavirüs aşısı açıklaması

50 yaş ve üstü erkeklerde görüldü! ABD'den koronavirüs aşısı açıklaması

Düğünde gelinin kız kardeşine taciz iddiası ortalığı karıştırdı

Düğünde gelinin kız kardeşine taciz iddiası ortalığı karıştırdı

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Valilik duyurdu! Bayrama sayılı günler kala yasaklandı

Valilik duyurdu! Bayrama sayılı günler kala yasaklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Aşı olmayana kısıtlama gelecek mi?

Aşı olmayana kısıtlama gelecek mi?

Saniyeler içinde yere yığıldı! İş insanının kahreden ölümü

Saniyeler içinde yere yığıldı! İş insanının kahreden ölümü

Şaşırtan görüntüler! Sahilde uyudular

Şaşırtan görüntüler! Sahilde uyudular

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.