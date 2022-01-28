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Camdaki Kız dizisindeki ölümlü iş kazası ile ilgili Bakanlıktan açıklama geldi

28.01.2022 20:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranların sevilen dizilerinden olan Kanal D’deki Camdaki Kız dizisiyle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından açıklama geldi. Dizinin 28. bölümünde işlenen bir ölümlü iş kazasıyla alakalı yapılan açıklamada iş sağlığı ve güvenliğinin dizi senaryolarında işlenmesinin toplumun geniş kitlelerinde farkındalık oluşmasını, konunun öneminin anlaşılmasını ve basit tedbirlerle önlenebilecek iş kazalarının manevi sonuçlarının ne denli ağır olduğunun görülebilmesini sağladığı vurgulandı.

Camdaki Kız dizisindeki ölümlü iş kazası ile ilgili Bakanlıktan açıklama geldi

Ekranların ilgiyle izlenen dizilerinden bir tanesi olan Camdaki Kız dizisiyle alakalı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından önemli bir açıklama geldi. Bakanlık, dizinin Kanal D ekranında dün akşam yayınlanan bir iş kazası sahnesinin ardından gerçekleşen diyaloglar hakkında açıklamada bulundu. Senaryoda, işverenin iş yerinde önlem alma yükümlülüğü, iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin sorumlulukları ve ölümlü iş kazasından sonra çalışanın ailesinin durumu konularına yer verildiği belirtildi.

İFADELERE GELEN TEPKİLERE AÇIKLIK GETİRİLDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Dizide, işverenin iş kazasındaki sorumluluğuna dair kullanılan ifadelere gelen tepkilere açıklık getirerek işverenlerin iş sağlığı ve güvenliğine dair sorumluluklarını bir defa daha hatırlatma adına bir açıklama yapma ihtiyacı hasıl olmuştur. Dizide işveren rolündeki karakterin, 'İnşaatımızda bir kişi ölüyor ve bunun kağıt üzerindeki sorumlusu neden ben olmalıyım. En az kırk bin kişi çalışıyor bu şirket için, ben bu kişilerin peşinde emniyet kemerlerini takmışlar mı takmamışlar mı diye nasıl dolaşayım. Biz bunun için iş güvenliği uzmanı aldık, bu kazanın sorumlusu odur' şeklinde ifadeler kullandığı işitiliyor. Burada karakter 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerine açıkça aykırı olan ifadeler kullanmakla birlikte dizi akışından bu karakterin, sorumluluklarının bilincinde olmayan, iş sürecini ve bu sürecin yürütülmesinde iş sağlığı ve güvenliği kurallarını takip etmeyen birisi olduğu anlaşılıyor. Nitekim bölümün sonunda, karakterin babasının 'Sen ancak kağıt üzerinde patron olursun. Şirkete gitmiyorsun, adamların başında durmuyorsun, sistemini kurmuyorsun' eleştirilerine tanık olunuyor" denildi.

"BİR DEFA DAHA HATIRLATMAKTA FAYDA GÖRÜYORUZ"

İşverenin iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin genel yükümlülüklerinin düzenlendiği 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun hatırlatıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu vesileyle, işverenin iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin genel yükümlülüklerinin düzenlendiği 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kanunu'nun 4'üncü maddesinde yer alan hükmü bir defa daha hatırlatmakta fayda görüyoruz: 'İş yeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.' Ayrıca meri Kanunun 8'inci maddesi hükmü uyarınca iş yerinde görevli İSG profesyonelleri, işverene iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda rehberlik ve danışmanlık yapmak üzere görevlendirilmekte olup işin ve iş yerinin sahibi işveren, İSG profesyonellerince önerilen tedbirlerin alınması ve uygulanmasından sorumludur. Diğer yandan çalışma hayatının en ehemmiyetli konusu olan iş sağlığı ve güvenliğinin dizi senaryolarında işlenmesi; toplumun geniş kitlelerinde bu yönde farkındalık oluşmasını, konunun öneminin anlaşılmasını ve basit tedbirlerle önlenebilecek iş kazalarının manevi sonuçlarının maddi sonuçlarına kıyasla ne denli ağır olduğunun görülebilmesini sağlamaktadır. Bu bağlamda; televizyon kanallarının gerek dizilerinde gerekse de diğer programlarında işledikleri konulara doğru bir şekilde yer vermelerinin ne kadar etkili ve önemli olduğunu bir kez daha hatırlatmakta yarar görmekteyiz." (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Camdaki Kız dizisi
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