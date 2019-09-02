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Cami ile minarenin ayrı yerde olması şaşırtıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 10:03 | Son Güncelleme

Cami ile minarenin ayrı yerde olması şaşırtıyor

Amasya'nın Suluova ilçesinde cami ile minarenin ayrı yerde olması ilgi çekiyor.

Hacıbayram Mahallesi'nde 1968 yılında yapılan minare, mahallenin adını taşıyan caminin avlusunun sonunda bulunmasıyla dikkati çekiyor.

Mahalle Muhtarı Yaşar Sandayak, AA muhabirine, taştan yapılan minarenin yüksekliğinin yaklaşık 20 metre olduğunu belirtti.

Mahallede 1956 yılında yapılmış bir cami bulunduğunu, minarenin ise 1968 yılında eklendiğini anlatan Sandayak, "Geçtiğimiz yıllarda camimiz eskidiği için yerine halk tarafından yeni cami yapılmış. Minaremiz ise yıktırılmamış. Yeni cami yapılırken biraz daha geride inşa edilmiş. Böyle olunca da cami ile minaresi arasında biraz mesafe kalmış." dedi.

Hacıbayram Camisi ile minareyi ayrı görenlerin şaşırdığını dile getiren Sandayak, "Bunu gören insanlar şaşırıyor. 'Neden cami ayrı? Tarihi eser mi? Bir şey var mı?' diye sorup resim çekiyorlar. İlgi çekiyor." ifadesini kullandı.

Minarenin mahallenin sembolü olduğunu vurgulayan Sandayak, "Bizim mahallemizin bir sembolü haline geldi, ilgi çekiyor. Bizim mahalleyi tarif ederken 'minaresi camiden ayrı olan mahalle' diye bir tabir bulunuyor." diye konuştu.

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Amasya Hacıbayram Camisi Hacıbayram Mahallesi Minare Suluova Yaşar Sandayak

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