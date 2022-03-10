HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Cami yıkıldı, minaresi kaldı! Bursa'da şaşırtan görüntü: Minareye kıyamadık

Cami yıkıldı, minaresi kaldı! Bursa'da şaşırtan görüntü: Minareye kıyamadık

10.03.2022 18:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da 1868 yılında yapılan, yıllar içinde bakımsız kalınca 2000 yılında mahalleli tarafından yıkılan camiden geriye kalan minare, ilgi görüyor. Muhtar Suat Karakaya, mahallelerinin 160 yıl önce Gürcistan'ın Batum bölgesinden göç edenler tarafından kurulduğunu ve caminin yapıldığını söyledi. Karakaya, "2000 yılına gelindiğinde cami yıkılmaya yüz tutmuştu. Yıkılmaya yüz tutan camimizi yıktık. Minare sağlamdı, yıkmaya kıyamadık, bıraktık'' ifadelerini kullandı.

Cami yıkıldı, minaresi kaldı! Bursa'da şaşırtan görüntü: Minareye kıyamadık

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Hasanpaşa Mahallesi’nde 1868'de yapılan Hasanpaşa Camii, zaman içerisinde bakımsızlık nedeniyle tahrip olunca 2000 yılında vatandaşlar tarafından yıkılıp, farklı bir noktaya aynı isimle yenisi yapıldı. Mahallelinin isteği üzerine sağlam olan minare ise yerinde kaldı. Camisiz minare zamanla mahallenin sembolü oldu. Minare, mahalleyi ziyaret edenlerin de ilgisini çekmeye başladı.

‘YIKMAYA KIYAMADIK’

Hasanpaşa Mahallesi Muhtarı Suat Karakaya, mahallelerinin 160 yıl önce Gürcistan'ın Batum bölgesinden göç edenler tarafından kurulduğunu ve caminin yapıldığını söyledi. Karakaya, "2000 yılına gelindiğinde cami yıkılmaya yüz tutmuştu. Mahalle sakinleri olarak farklı bir noktaya yeni cami yaptık. Yıkılmaya yüz tutan camimizi ise yıktık. Minare oldukça sağlamdı, yıkmaya kıyamadık, bıraktık. Bu da mahallemize ilginç bir görünüm kazandırdı. Minare, mahallemizin sembolü haline geldi. Gelen giden minarenin fotoğrafını çekiyor. Yıkmaya kıyamadığımız minaremize belediye tarafından bakım yapılmasını, bir de büyük bir saat konulmasını istiyoruz" dedi.

Screenshot_20

MİNARE TURİZMİ

Minarenin, turizm anlamında bir değer oluşturabileceğini söyleyen Kaymakam Eren Arslan ise, "Aslında camisiz minare tabiri hoş durmuyor. Ama bakınca hikayesine doğruyu öğreniyorsunuz. Köylülerimiz burada bulunan ve mahalleye yeterli gelmeyen camiyi yıkıp, yeni bir cami yaptıklarında, bu minareyi eski olması, köyün ilk kuruluşundan bugüne kadar var olması nedeniyle yıkmamışlar. Burada güzel bir görsellik olmuş. Köye gelen vatandaşlarımız buna ilgi gösteriyorlar. Fotoğraf çekiniyorlar. Farklı bir görsellik oluyor. Herhangi bir tehlike arz etmemesi durumunda, burada kalmasında bir sakınca yok. Belki ileride yapılabilecek farklı alternatif yapılarla birlikte, turizm anlamında da bir değer oluşturabilir. Ama tabi ki öncelikle minarenin sağlam olup olmadığının, herhangi bir yaralanmaya, can kaybına sebebiyet vermeyecek şekilde sağlıklı olduğunun ortaya konması lazım. Köyün simgesi halinde ve çok ilgi görüyor. İnşallah ilerleyen günlerde, biz veya belediye tarafından burada bir çalışmayla bunun daha da elverişli, kullanışlı hale getirilmesi mümkün" dedi.

Screenshot_21

(DHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Allah'a ve kitaba inanan birisiyim...''Allah'a ve kitaba inanan birisiyim...'
AKOM'dan İstanbul için '1987 kışı' açıklamasıAKOM'dan İstanbul için '1987 kışı' açıklaması
Tansu Çiller siyasete geri mi dönüyor? "Bu benim borcum"Tansu Çiller siyasete geri mi dönüyor? "Bu benim borcum"
Anahtar Kelimeler:
Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıt fiyatlarına indirim gelecek mi?

Akaryakıt fiyatlarına indirim gelecek mi?

Sırf bunu söylemek için cenazesine gitti, camiden çıkartıldı

Sırf bunu söylemek için cenazesine gitti, camiden çıkartıldı

Antalya'daki tarihi zirvenin ardından ilk açıklamalar

Antalya'daki tarihi zirvenin ardından ilk açıklamalar

Savaş bölgesinde olağanüstü görüntüler!

Savaş bölgesinde olağanüstü görüntüler!

Dev bankadan önemli tahmin: Ralli tersine dönecek

Dev bankadan önemli tahmin: Ralli tersine dönecek

Son dakika! Vali duyurdu, İstanbul'da idari izin uzatıldı

Son dakika! Vali duyurdu, İstanbul'da idari izin uzatıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.