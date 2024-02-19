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Camide dehşet kamerada! Çocuklara bıçak çekti

19.02.2024 13:21 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır'da S.S. (72), cami içerisinde oyun oynayan çocuklara sinirlenip bıçak çekti. Çocukları bıçakla korkuttuğu anlar kameralara yansıyan S.S., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili valilikten de açıklama geldi.

Camide dehşet kamerada! Çocuklara bıçak çekti

Dehşete düşüren olay, 13 Şubat'ta akşam saatlerinde Bağlar ilçesinde meydana geldi. Fatih Mahallesi'ndeki Fatih Camisi'ne giden çocuklar, cami içerisinde oyun oynamaya başladı. Bu sırada içeriye giren S.S., çocukları sessiz olmaları konusunda uyardı. İkaza uymayan çocuklara sinirlenen S.S., bu kez bıçak çekti.

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O ANLAR KAMERADA

S.S. bıçakla çocukları korkutmaya çalışırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.S.yi yakalayıp, gözaltına aldı.

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VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Şüphelinin işlemşeri sürerken; Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Bağlar ilçesinde bir caminin girişinde oynayan çocukları bıçak çekerek korkutan şahıs güvenlik kuvvetlerimizce yakalanmıştır, yasal işlemler devam etmektedir" denildi.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Diyarbakır bıçaklı saldırı cami
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