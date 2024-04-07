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  4. Camide sapık alarmı! Başörtü takıp aralarına girdi, namaz kılan kadını taciz etti

Camide sapık alarmı! Başörtü takıp aralarına girdi, namaz kılan kadını taciz etti

07.04.2024 15:59
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Samsun’da akıllara durgunluk veren bir taciz olayı yaşandı. 40-45 yaşlarındaki bir erkek, imamın çöpe attığı eski cübbeyi giyip, başörtü takarak camiye gitti. Kadınların arasına girerek namaz kılan zanlı, iddiaya göre bir kadını da taciz etti. Caminin güvenlik kameralarına da yansıyan şahıs, polis tarafından her yerde aranıyor.

Camide sapık alarmı! Başörtü takıp aralarına girdi, namaz kılan kadını taciz etti

Akılalmaz olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan Bahçelievler Camii’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz 40-45 yaşlarındaki erkek, imamın çöpe attığı eski cübbeyi üzerine giyip kafasına da başörtü takarak teravih namazında kadınların arasına girip burada namaz kıldı.

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Bir kadın söz konusu şahsın kendisini camide taciz ettiğini ileri sürerek polise şikayette bulundu. Polis caminin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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