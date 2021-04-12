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Camilerde teravih kılınacak mı? Diyanet açıkladı

12.04.2021 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son gelişmelere göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mutasyonlu vaka oranının yüzde 75'e yükseldiğini açıkladı ve "Bütün illerde mutasyon var ortalama yüzde 75. Ağırlıklı İngiliz mutantı söz konusu." şeklinde konuştu. Koca, teravih namazlarının nasıl kılınacağı hakkında bilgi de verdi. Peki camilerde teravih kılınacak mı? Diyanet açıkladı

Camilerde teravih kılınacak mı? Diyanet açıkladı

Son gelişmelere göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mutasyonlu vaka oranının yüzde 75'e yükseldiğini açıkladı ve "Bütün illerde mutasyon var ortalama yüzde 75. Ağırlıklı İngiliz mutantı söz konusu." şeklinde konuştu. Koca, teravih namazlarının nasıl kılınacağı hakkında bilgi de verdi. Peki camilerde teravih kılınacak mı? Diyanet açıkladı

CAMİLERDE TERAVİH NAMAZI KILINACAK MI? RAMAZAN'DA TERAVİH VAR MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mutasyonlu vakalarla ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Koca, mutasyonlu vaka oranının yüzde 75'e yükseldiğini belirterek "Bütün illerde mutasyon var ortalama yüzde 75. Ağırlıklı İngiliz mutantı söz konusu." dedi. Koca, teravih namazlarının ise tedbirler alınarak kılınacağını açıkladı.

Açıklamalara göre geçtiğimiz seneki gibi Ramazan'da teraviler kapalı olmayacak fakat özellikle bu noktada hassasiyet gösterilerek önlemler alınarak kılınmaya devam edilecek. Toplu organizasyonlar iftar ve sahur gibi çeşitli toplanmalar Cumhurbaşkanımızın açıkladığı şekliyle yasaklandı.

Camilerde teravih kılınacak mı? Diyanet açıkladı

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR? TERAVİH NAMAZI KILINIŞI

Ülkemiz başta olmak üzere pek çok İslam ülkesinde teravih namazı cemaatle 20 rekât olarak kılınmaktadır. Teravih namazı, iki rekâtta bir ya da dört rekâtta bir selam verilerek toplamda yirmi rekât olarak kılınır. Hasta veya yorgun olanlar, yirmi rekâtın tamamını kılmakta zorlanırlarsa, bu fazileti kaçırmamak için teravih namazını sekiz rekât olarak da kılabilirler. Zira Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur:

“Faziletine inanarak ve mükâfatını umarak Allah rızası için ramazan gecelerini (teravih vb.) ibadetlerle geçiren kimsenin geçmiş günahları bağışlanır.” (Buhari, Teravih, 1 (2008); Müslim, Namaz, 173 (759). Teravih namazı, yatsı namazının son iki rekât sünneti kılındıktan sonra eda edilir, yatsıdan önce kılınması caiz değildir. Vitir namazı ise genellikle teravihten sonra kılınır.

Teravih namazı her iki rekâtta bir selamla kılınacaksa sabah namazının sünneti gibi kılınır. Dört rekâtta bir selamla kılınacaksa, ikindinin sünneti gibi kılınır. Vaktinde kılınmayan teravih namazı sonradan kaza edilmez. Teravih namazının tamamı tek namaz hükmünde olduğundan bu namaz için baştan bir niyet yeterli ise de aralarda verilen selamdan sonra namazdan çıkılmış olduğundan yeniden namaza başlarken tekrar niyet edilmesi ihtiyata daha uygundur.

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