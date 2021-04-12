Son gelişmelere göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mutasyonlu vaka oranının yüzde 75'e yükseldiğini açıkladı ve "Bütün illerde mutasyon var ortalama yüzde 75. Ağırlıklı İngiliz mutantı söz konusu." şeklinde konuştu. Koca, teravih namazlarının nasıl kılınacağı hakkında bilgi de verdi. Peki camilerde teravih kılınacak mı? Diyanet açıkladı

CAMİLERDE TERAVİH NAMAZI KILINACAK MI? RAMAZAN'DA TERAVİH VAR MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mutasyonlu vakalarla ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Koca, mutasyonlu vaka oranının yüzde 75'e yükseldiğini belirterek "Bütün illerde mutasyon var ortalama yüzde 75. Ağırlıklı İngiliz mutantı söz konusu." dedi. Koca, teravih namazlarının ise tedbirler alınarak kılınacağını açıkladı.

Açıklamalara göre geçtiğimiz seneki gibi Ramazan'da teraviler kapalı olmayacak fakat özellikle bu noktada hassasiyet gösterilerek önlemler alınarak kılınmaya devam edilecek. Toplu organizasyonlar iftar ve sahur gibi çeşitli toplanmalar Cumhurbaşkanımızın açıkladığı şekliyle yasaklandı.

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR? TERAVİH NAMAZI KILINIŞI

Ülkemiz başta olmak üzere pek çok İslam ülkesinde teravih namazı cemaatle 20 rekât olarak kılınmaktadır. Teravih namazı, iki rekâtta bir ya da dört rekâtta bir selam verilerek toplamda yirmi rekât olarak kılınır. Hasta veya yorgun olanlar, yirmi rekâtın tamamını kılmakta zorlanırlarsa, bu fazileti kaçırmamak için teravih namazını sekiz rekât olarak da kılabilirler. Zira Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: