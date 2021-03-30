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Camilerde teravih namazı kılınacak mı? Ramazan'da teravih var mı? Bakan Koca açıkladı

30.03.2021 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son gelişmelere göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mutasyonlu vaka oranının yüzde 75'e yükseldiğini açıkladı ve "Bütün illerde mutasyon var ortalama yüzde 75. Ağırlıklı İngiliz mutantı söz konusu." şeklinde konuştu. Koca, teravih namazlarının nasıl kılınacağı hakkında bilgi de verdi. Peki camilerde teravih namazı kılınacak mı? Ramazan'da teravih var mı? İşte Bakan Koca'nın açıklamaları...

Camilerde teravih namazı kılınacak mı? Ramazan'da teravih var mı? Bakan Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mutasyonlu vaka oranının yüzde 75'e yükseldiğini açıklayıp "Bütün illerde mutasyon var ortalama yüzde 75. Ağırlıklı İngiliz mutantı söz konusu." şeklinde konuştu. Koca, teravih namazlarının nasıl kılınacağı hakkında açıklamalarda da bulundu. Vatandaş Ramazan'da teravih var mı sorusunun yanıtını arıyor. Peki camilerde teravih namazı kılınacak mı? Ramazan'da teravih var mı?

CAMİLERDE TERAVİH NAMAZI KILINACAK MI? RAMAZAN'DA TERAVİH VAR MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mutasyonlu vakalarla ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Koca, mutasyonlu vaka oranının yüzde 75'e yükseldiğini belirterek "Bütün illerde mutasyon var ortalama yüzde 75. Ağırlıklı İngiliz mutantı söz konusu." dedi. Koca, teravih namazlarının ise tedbirler alınarak kılınacağını açıkladı.

Açıklamalara göre geçtiğimiz seneki gibi Ramazan'da teraviler kapalı olmayacak fakat özellikle bu noktada hassasiyet gösterilerek önlemler alınarak kılınmaya devam edilecek. Toplu organizasyonlar iftar ve sahur gibi çeşitli toplanmalar Cumhurbaşkanımızın açıkladığı şekliyle yasaklandı.

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