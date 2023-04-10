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Caminin minaresi çöktü! İmam yaralandı

10.04.2023 22:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da yaşanan şiddetli fırtına Ağaçören ilçesindeki vatandaşlara zor anlar yaşattı. Gölü köyünde caminin minaresi lojmanın üzerine devrildi. Yaralanan imam Özcan Deniz, "Ben minarenin çökeceğini anladım. Kaçmaya çalıştım. Bir iki adım attım. Minare oturduğum odanın üzerine çöktü. Zar zor kaçabildim." ifadelerini kullandı.

Caminin minaresi çöktü! İmam yaralandı

Aksaray’ın Ağaçören ilçesinde caminin minaresi fırtına nedeniyle lojmanın üzerine devrilmesiyle tavan çöktü. Lojmanda bulunan imam Özcan Deniz (25) hafif şekilde yaralandı.

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Bugün öğle saatlerinde Ağaçören ilçesi Gölü köyünde başlayan fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle Gölü Köyü Camisi'nin minaresinin lojmanın üzerine devrilmesiyle tavan çöktü. O sırada lojmanda bulunan İmam Özcan Deniz yaralandı. Deniz, ihbarla çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

"MİNARENİN ÇÖKECEĞİNİ ANLADIM"

Yaşadıklarını anlatan imam Deniz, ''Öğle saatlerinde Kur'an-ı Kerim okuduktan sonra, teyzelerimiz camiyi temizliyordu. Bizler de caminin bahçesini temizliyorduk. Daha sonra dolu başladı. Teyzelerimiz camiye geçti ben eve geçtim. Doludan sonra fırtına çıkar gibi oldu. Ben pencereden dışarı baktığım zaman caminin şerefesinden bir taş düştü. Ardından bir tane daha düştü. Sonra bir karartı gibi bir şey oldu. Ben minarenin çökeceğini anladım. Kaçmaya çalıştım. Bir iki adım attım. Minare oturduğum odanın üzerine çöktü. Çökmesinden dolayı vücuduma ve başıma birkaç taş parçası geldi. Zar zor kaçabildim. Rabbim beterinden korusun." diye konuştu.

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Fırtına nedeniyle Hacı İsmailli köyünde de Bekir Temel'in (34) üzerinde naylonla kaplı ağılının devrilmesiyle 3 kuzu öldü, 1 koyunun da bacağı kırıldı. (DHA)

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İmam Fırtına cami

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