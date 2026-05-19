Camları silerken neden iz kalıyor? Meğer herkes aynı hatayı yapıyormuş

0% Faizli Fırsat!
Faiz Oranı
%0
Vade
3 Ay
Toplam Tutar
100.000 TL
Uzmanların en çok dikkat çektiği konu, camların güneş altında silinmesi. Cam yüzeyi sıcak olduğunda kullanılan su ve temizlik ürünü çok hızlı kuruyor.
Bu da cam üzerinde sabun ve mineral kalıntılarının kalmasına neden oluyor. Sonuç olarak çizgi çizgi izler oluşuyor.
En iyi sonuç için camların sabah erken saatlerde ya da güneş almayan zamanlarda silinmesi öneriliyor.
Bir diğer yaygın hata ise fazla temizlik ürünü kullanmak. Birçok kişi daha temiz olsun diye bol deterjan sıkıyor ancak bu durum tam tersine yol açıyor. Cam üzerinde kalan kimyasal kalıntılar ışıkta daha belirgin hale geliyor.
Uzmanlar, birkaç damla bulaşık deterjanı karıştırılmış ılık suyun çoğu zaman yeterli olduğunu söylüyor.
Cam silerken kullanılan bez de büyük önem taşıyor. Kağıt havlu ve eski bezler tüy bırakabildiği gibi yüzeyde ince çizgiler de oluşturabilir. Bunun yerine mikrofiber bez kullanılması tavsiye ediliyor.
Özellikle cam çekçekleriyle birlikte kullanılan mikrofiber bezler, iz oluşumunu büyük ölçüde engelliyor.
Şebeke suyundaki kireç ve mineraller de camlarda leke bırakabilir. Bu nedenle bazı temizlik uzmanları son durulama için saf su ya da sirke karışımı kullanılmasını öneriyor.
Sirke hem camdaki yağlı tabakayı çözüyor hem de parlak bir görünüm sağlıyor.
Camları doğrudan güneş altında silmeyin
Fazla deterjan kullanmayın
Mikrofiber bez tercih edin
Temiz su kullanın
Cam çekçeğiyle yukarıdan aşağı doğru tek hareketle silin
Küçük gibi görünen bu detaylar sayesinde camlarda oluşan izlerin büyük ölçüde önüne geçmek mümkün olabilir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum