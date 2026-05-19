Camları silerken neden iz kalıyor? Meğer herkes aynı hatayı yapıyormuş

Evde temizlik yaparken en sinir bozucu durumlardan biri de camları sildikten sonra ortaya çıkan o can sıkıcı izler… Saatlerce uğraşıp pırıl pırıl olmasını beklediğiniz camlar, güneş vurunca lekeli ve dalgalı görünebiliyor. Üstelik uzmanlara göre birçok kişi farkında olmadan aynı hatayı yapıyor.

Sedef Karatay Bingül

Uzmanların en çok dikkat çektiği konu, camların güneş altında silinmesi. Cam yüzeyi sıcak olduğunda kullanılan su ve temizlik ürünü çok hızlı kuruyor.

Bu da cam üzerinde sabun ve mineral kalıntılarının kalmasına neden oluyor. Sonuç olarak çizgi çizgi izler oluşuyor.

En iyi sonuç için camların sabah erken saatlerde ya da güneş almayan zamanlarda silinmesi öneriliyor.

FAZLA DETERJAN KULLANIMI İZ BIRAKIYOR

Bir diğer yaygın hata ise fazla temizlik ürünü kullanmak. Birçok kişi daha temiz olsun diye bol deterjan sıkıyor ancak bu durum tam tersine yol açıyor. Cam üzerinde kalan kimyasal kalıntılar ışıkta daha belirgin hale geliyor.

Uzmanlar, birkaç damla bulaşık deterjanı karıştırılmış ılık suyun çoğu zaman yeterli olduğunu söylüyor.

KAĞIT HAVLU YERİNE MİKROFİBER BEZ KULLANIN

Cam silerken kullanılan bez de büyük önem taşıyor. Kağıt havlu ve eski bezler tüy bırakabildiği gibi yüzeyde ince çizgiler de oluşturabilir. Bunun yerine mikrofiber bez kullanılması tavsiye ediliyor.

Özellikle cam çekçekleriyle birlikte kullanılan mikrofiber bezler, iz oluşumunu büyük ölçüde engelliyor.

SUYUN KALİTESİ BİLE ETKİLİ

Şebeke suyundaki kireç ve mineraller de camlarda leke bırakabilir. Bu nedenle bazı temizlik uzmanları son durulama için saf su ya da sirke karışımı kullanılmasını öneriyor.

Sirke hem camdaki yağlı tabakayı çözüyor hem de parlak bir görünüm sağlıyor.

CAMLARI KUSURSUZ SİLMENİN PÜF NOKTALARI

Camları doğrudan güneş altında silmeyin
Fazla deterjan kullanmayın
Mikrofiber bez tercih edin
Temiz su kullanın
Cam çekçeğiyle yukarıdan aşağı doğru tek hareketle silin

Küçük gibi görünen bu detaylar sayesinde camlarda oluşan izlerin büyük ölçüde önüne geçmek mümkün olabilir.

