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Çamlıca Kulesi giriş ücreti ne kadar? Çamlıca Kulesi kaç metre, giriş fiyatı ne kadar?

01.06.2021 19:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deniz seviyesinden 587 metre yüksekte bulunan ve İstanbul'un en yüksek yapısı unvanına sahip olan Çamlıca Kulesi açılışı gerçekleştirildi. Kuleyi ziyaret etmek isteyen vatandaşlar Çamlıca Kulesi giriş ücreti ne kadar sorusunu merak ediyor. Peki Çamlıca Kulesi giriş ücreti ne kadar? Çamlıca Kulesi kaç metre, giriş fiyatı ne kadar? İşte yanıtı...

Çamlıca Kulesi giriş ücreti ne kadar? Çamlıca Kulesi kaç metre, giriş fiyatı ne kadar?

İstanbul'un en yüksek yapısı unvanına sahip olan Çamlıca Kulesi'nin açılışı geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilmişti. Çamlıca Kulesi'ni ziyaret etmek isteyen pek çok vatandaş Çamlıca Kulesi giriş ücreti ne kadar sorusunu sorguluyor. Peki Çamlıca Kulesi giriş ücreti ne kadar?

ÇAMLICA KULESİ GİRİŞ ÜCRETİ NE KADAR? ÇAMLICA KULESİ KAÇ METRE, GİRİŞ FİYATI NE KADAR?

Çamlıca Kulesi yani tam adıyla Küçük Çamlıca Televizyon Kulesi'nin ziyaret fiyatları açılışın ardından belli oldu. Yapımına Ekim 2015 tarihinde başlanan ve Eylül 2020 tarihinde tamamlanmış olan Çamlıca Kulesi önceki günlerde 29 Mayıs 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıldı. Çamlıca Kulesi'ni ziyaret etmek isteyen vatandaşlar hafta içi ve hafta sonu Cumartesi günleri saat 10.00 ve 21.00 arasında kuleyi ziyaret edebilecek. Kule yalnızca Pazar günleri kapalı olacak.

Üsküdar ilçesinde yer alan ve toplam yüksekliği 365 metre yani 1.198 ft olan kulenin tam bilet ücreti 60 TL, indirimli bilet ücreti ise 30 TL.

Kulenin 220 metrelik bölümü 53 katlı betonarme yapıdan, 145 metrelik bölümü ise antenden oluşmakta. Deniz seviyesinden 587 metre yüksekliği ile İstanbul'un en yüksek yapısı unvanını taşımaktadır.


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