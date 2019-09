Çamlıhemşin'da ayı tedirginliği

Arzu ERBAŞ-Mehmet Can PEÇE/ÇAMLIHEMŞİN (Rize), (DHA)- RİZE’nin Çamlıhemşin ilçesinde yerleşim yerlerine inen, tarım ürünleri ve meyvelere zarar veren ayılar, vatandaşları tedirgin ediyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince ayı popülasyonunda artış olduğunu belirlenen Çamlıhemşin'de korkuyla yaşayan vatandaşlar, önlem alınmasını istiyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'da yaban hayatı envanter belirleme çalışması yaptı. Teknik ekiplerin sahada yaptığı çalışmada yaban hayatının olduğu sulak alanlar, sarp kayalıklar ile ormanlıklar gözlemlendi. Çalışma sonucu ayı, çengel boynuzlu dağ keçisi, tilki, çakal ve domuz türlerinde artış gözlendi. En şok artış ise ayı popülasyonunda tespit edildi. Envanter çalışmalarında önceki yıllara göre sayılarının arttığı belirlenen ayılar, yerleşim yerlerine inerek, büyükbaş ve küçükbaşlar ile tarım ürünlerine zarar verirken, yaşam alanı için de tehlike oluşturuyor.

EN ÇOK GÖRÜLDÜKLERİ İLÇE KORKU İÇİNDE

Ayıların en çok görüldüğü Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde yerleşim yerlerine inen, tarım ürünleri ve meyvelere zarar veren ayılar, vatandaşları tedirgin ediyor. Ayı korkusundan evlerinden dışarı çıkamadıklarını anlatan vatandaşlar, önlem alınmasını istiyor. Önceki gün ilçe merkezine inen bir ayı, sokak köpekleri tarafından kovalandı. Caddede uzun süre köpeklerden kaçan ayı, ormanlık alanda gözden kayboldu.

'EVLERE GİRMELERİNDEN KORKUYORUZ'

Mikron Mahallesi'nde oturan Şüküfe Güvenç (65), ayıların her şeye zarar verdiğini belirterek “Sebzelerimizi mahvetti, meyve ağaçlarımızı kırıp, buduyor, hiçbir şey kalmadı. Köpeklerimizle, biz de bağıra çağıra onları evimizin etrafından uzak tutmaya çalışıyoruz ama bir işe yaramıyor. Aç kalınca evlere girmelerinden korkuyoruz” dedi.

Gülseven Subay da (53), yazları geldiği köyünde ayı korkusu yaşadığını belirterek "Bahçe yapıyoruz, biz ekiyoruz o yiyor. Her tarafı batırdı. Ne meyve kaldı ne sebze. Çok korkuyoruz, yalnız hiçbir yere gidemiyoruz, yanımızda bir erkek olmadan evden uzaklaşamıyoruz, hep tedirginiz. Bahçeyi korumak için zil çalıyoruz, teneke vurup ses çıkarıyoruz. Sesi duyunca kenara çekiliyor ama sonra yine bahçeyi talan etmeye devam ediyor. Doğayla iç içe bir yaşam sürüyoruz ama korkuyla" diye konuştu.

''AYILARA HİÇBİR ÖNLEM FAYDA ETMİYOR'

Rabia Özcan ise (61), doğup büyüdüğü topraklarda önceden de ayı olduğunu ancak bu kadar evlerin içine kadar girmediklerini belirterek, “Önceden bir ışık asardık ayı oraya yaklaşmazdı. Şimdi hiçbir şey fayda etmiyor, evlere bile girecekler nerdeyse. Bahçeleri ekiyoruz toplayamıyoruz, nafile toprağa kazma vuruyoruz. Geceleri zil çalıyoruz, teneke vuruyoruz, bağırıyoruz ki sesten belki kaçar diye ama hiç faydası yok. Önceki sene evimin önündeki elma ağacından yere düşen elmaları toplamak için bahçeye gittim, kocaman bir ayıyla karşı karşıya geldim. Şükür ki saldırmadan kaçıp gitti yoksa parçalanmıştım. Korkuyorum ama yine de dışarıya çıkıyorum" ifadelerini kullandı.

'ERKEN GELSEYDİ KORKUNÇ OLURDU'

İlçede caddeye inen ayının görüntülerini güvenlik kamerasından izlediğini söyleyen Şaban Kurkut “Görüntüleri izleyince şaşırdım. Geç saatte olduğu için bir şey olmadı ama daha erken saatte olsaydı dükkanlara dalar korkutucu şeyler olurdu. Taksi durağına kadar gitmiş ayı, camına yaslanmış iyi ki kimse yoktu. Etrafımız hep ormanlık alan, sanırım yiyecek bulamadı ve bu sefer şansını çöp kutularında denemek istedi, sonuçta böyle oldu” dedi.

Taksici Ayhen Bergal o ana şahit olduğunu ifade ederek “Taksiden dönüp eve gitmiştim ki caddeden köpek sesleri geldi. Balkondan baktığımda ayıyı kovalayan köpeklerle karşılaştım. Ayı taksi durağına kadar gelmiş cama yaslanmıştı" diye konuştu.