Cammu Keşmir'de silahsızlandırılan eyalet polisleri huzursuz

SRİNAGAR (AA) - Hindistan'ın bu ayın başında Cammu Keşmir'in özel statüsünü ortadan kaldırması ve eyaleti iki birlik toprağına bölme kararı sonrası; statülerindeki belirsizlik, silahlarının alınması ve yetkili makamlar tarafından kendilerine duyulan güvensizlik problemi nedeniyle eyalet polislerinde endişeye neden oldu.

Yerel polis kuvvetlerinin birçoğu, Hindistan Başbakanı Narendra Modi hükümetinin Cammu Keşmir kararlarını açıklamasından bir gün önce, "isyan edebilecekleri" gerekçesiyle silahlarının alındığını belirtti.

İsmi açıklanmayan bir polis yetkilisi, "Günün sonunda biz ne kendimize aitiz ne de yüksek otoritelerce bize güveniliyor." diye konuştu.

Bazı polis memurları, eyalet yapısının değişmesi sebebiyle kendi statülerine ilişkin bir belirsizlik olduğunu ve yetkililerin kendilerine karşı güvensizlik yaşadığını ifade etti.

- Yerel polis ile askerler arasında arbede

Hükümetin bölgeye yönelik kararlarını açıklamasından bu yana, yerel polis güçleri ile merkezi hükümetin bölgeye konuşlandırdığı askerler arasında en az 3 arbede yaşanırken her iki taraftan da yaralananlar oldu.