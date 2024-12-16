Camper'in ikonik Pelotas Oxford modelinde büyük indirim var

Ayakkabı seçiminde sıradan modeller yerine daha tarz ve havalı seçenekler mi tercih ediyorsunuz? Aynı zamanda rahatlıktan da ödün vermek istemiyorsanız, doğru yerdesiniz. Camper indirimleri, stilinizi tamamlayacak ve konforu zirveye taşıyacak modellerle dolup taşıyor. Bizim de size özel bir önerimiz var: Camper Pelotas Oxford. Şıklığı ve işlevselliği bir araya getiren model, aradığınız olabilir. Üstelik 2 bin 250 TL’lik indirimle satışta! İşte detaylar...

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Hem klasik hem spor: Camper Erkek Pelotas Oxford

Camper Erkek Pelotas Oxford, ikonik Pelotas serisinin modern ve sportif bir yorumu olarak tasarlandı. Hafiflik ve esneklik sunan EVA tabanı ve XL EXTRALIGHT® teknolojisi, her adımda konfor ve dayanıklılık sağlıyor. Gri tekstil ve nubuk detaylarıyla zarif bir görünüme sahip olan ayakkabı, %100 kauçuk dış tabanı sayesinde kaymaz bir tutuş ve koku kontrolü sunuyor. Geri dönüştürülmüş malzemeden üretilen astarı ise, çevre dostu bir seçim yapmak isteyenlerin de gönlünü kazanıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

"Klasik Camper kalitesine sahip. Hafif olduğu için ayağınızı yormuyor."

"Camper kalitesi bir yana, geniş ayaklı ve tırnak batması yaşayan biri olarak ayağıma en uygun ayakkabı diyebilirim. Defalarca kez makinede yıkanmasına rağmen en az yıpranan ayakkabı."

Bu içerik 16 Aralık 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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