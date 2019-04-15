Çamurda halat çekip, futbol oynadılar

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA) - AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesindeki kaplıcalar bölgesinde 2.Çamur Festivali düzenlendi. Festivalde termal suyla çamurun karıştırıldığı 30 metrekarelik platformda yapılan halat çekme ve futbol müsabakası renkli görüntüler oluşturdu.

Sandıklı Hüdai Kaplıcaları'nda belediye ve bir termal otel tarafından 2. Çamur Festivali düzenlendi. Festivale Vali Mustafa Tutulmaz, Kaymakam Eflatun Can Tortop, Belediye Başkanı Mustafa Çöl, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır, Sandıklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Hasan Kaşdaş ve davetliler katıldı. Festival kapsamında otel bahçesinde yaklaşık 30 metrekarelik şişme bir platform kurularak, içerisine 68 ile 80 derecelik termal suyla bu suyun çıktığı kaynaktan getirilen çamur konuldu. Termal suyla çamurun karıştırıldığı platformda otel personeli arasında halat çekme ve futbol müsabakaları düzenlendi. Ayakta durmakta zorlanan oyuncuların çamura düştüğü anlar ise festivale renk kattı.

'HERKESİ ÇAMURA YATMAYA BURAYA DAVET EDİYORUZ'

Vali Mustafa Tutulmaz, Sandıklı'nın tarihten bu yana termalleriyle ünlü bir merkez olduğunu belirterek, "Şu anda 5 yıldızlı termal otel ve belediyenin değişik aparatları ile Sandıklı, termal turizme ve özellikle çamuru ile ünlü termal turizme önemli bir hizmet sunmaktadır. 'Çamura yatmak' olumsuz anlam ifade eder. Ama çamura yatmanın mübah olduğu, uygun olduğu, tavsiye edildiği yer Sandıklı'dır. Herkesi çamura yatmaya buraya davet ediyoruz. Sandıklı'da termal ve çamurun birleşmesiyle birlikte kür uygulanmakta ve kürün de birçok hastalığa iyi geldiği ifade edilmekte. Yıllardan beri burada bu hizmet verildiğine göre demek ki bir faydası var ki insanlar buraya gelmeye devam ediyor. Önce macera olarak düşünsünler. Sonra tedavi olarak düşünsünler. Artık burada çamur futbolu da başlattık. Çamurun üstünde halat çekmeyi denedik. İnşallah bundan sonra burada çamurla ilgili her türlü etkinlik olacaktır" dedi.

'SANDIKLI ÇAMUR BANYOLARI BAKIMINDAN ÖNEMLİ'

Belediye Başkanı Mustafa Çöl de, Hüdai Kaplıcaları'ndaki çamurun ülke ve dünya çapında özel olduğunu vurgularken, şunları söyledi: "Çamur banyoları birçok hastalığa deva olan muhteşem bir yerdir. Termal suyla toprağın birleşmesiyle mayalaşan çamurun şifa kaynağının en önemli bölgesidir Sandıklı. Dünya coğrafyasında Japonya, ülkemizde ise Sandıklı çamur banyoları bakımından en önemli merkezlerden biridir. Biz de Turizm Haftası kapsamında Çamur Festivali yapmaya başladık. İkincisini gerçekleştiriyoruz. Amacımız çamurun reklamını ve duyurulmasını sağlamak."

'ULUSLARARASI KARNAVALA DÖNÜŞMESİNİ İSTİYORUZ'

Festivalin yapıldığı otelin müdürü Ahmet Yılmaz Yavuz ise, "Sandıklı çamurunu ön plana çıkartabilmek için ikincisini yaptığımız bu organizasyonda birçok misafirimizi ağırladık. Sandıklı çamurunun dünyada duyurulması için girişim ve çalışmalarımızı yapıyoruz. Festivalin uluslararası karnavala dönüşmesini istiyoruz" dedi.