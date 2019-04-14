Çamurdan organik gübre üretti

Malatya’da atık su arıtma tesisinden elde edilen çamurdan organik gübre üretmeyi başaran İlhan Aban, projesinin desteklenmesini istiyor.

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuyulu Mahallesi’nde yaşayan İlhan Aban, kanserojen maddeyle mücadele kapsamında yaklaşık 12 yıl önce solucan gübresi, 9 ay önce ise arıtma çamurundan gübre üretmeye başladı. Arıtma çamurundan organik gübre üreten Aban, projesinin desteklenmesini istiyor. Çaldığı her kapıdan eli boş dönen Aban, atık su arıtma tesisinden elde edilen çamurdan birçok ülkede gübre üretilmeye çalışıldığını ancak başarı elde edilemediğini ifade etti. Aban, "Üretim aşamasındaki tek amacımız ülkemizin artık kimyasallardan kurtulması için bu işe girdim. Tüm Türkiye’de arıtma tesisi bulunan tesislerin altına bu tesis kurulduğu zaman ülkemiz 10 yıl içerisinde kesinlikle kimyasal bitiyor. Bunun için yetkililerin destek bekliyorum. Destek beklerken maddi bir şey istemiyorum, sadece ülkemize bunu yaygınlaştırılmasını istiyorum" diye konuştu.

Projeyi başta birçok kuruma ulaştırdığını belirten Aban, "Benim bir tek yönlendirmeden uygulamalarında olmuyor bunun için başta Cumhurbaşkanlığımız olmak üzere birçok kuruma ulaştırdık. Turgut Özal Üniversitesi içerisine bin 500 metrekare üzerine eğitim tesisi ve 700 metrede eğitim alanı teşhir derslik yeri ve kursiyerlere kurs verilecek alanlar kurdum” şeklinde konuştu.



