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  4. Can Ataklı'nın sözleri büyük tepki çekmişti! Tele 1 hakkında inceleme başlatıldı

Can Ataklı'nın sözleri büyük tepki çekmişti! Tele 1 hakkında inceleme başlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2020 18:46 | Son Güncelleme

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Can Ataklı’nın ayrımcılık içeren ifadelerini kabul edemeyiz. Bu nedenle 6112 sayılı yasaya göre Tele 1 hakkında inceleme başlattık." ifadesini kullandı.

Can Ataklı'nın sözleri büyük tepki çekmişti! Tele 1 hakkında inceleme başlatıldı

Şahin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 virüsüyle mücadele kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hızlı şekilde ortaya konulan uzaktan eğitim modelinin dünyadaki örneklerinin ötesinde çocuklara televizyonlar aracılığıyla verimli bir şekilde ulaştığını belirtti.

Ancak milli dayanışmanın çok ileri seviyede olması gereken bu günlerde maalesef bazı yayın organlarında durumdan vazife çıkararak içlerindeki kötü niyetlerini ortaya dökenlerin olduğunu üzülerek gördüklerini ifade eden Şahin, şöyle devam etti:

"TELE 1 HAKKINDA İNCELEME BAŞLATTIK"

"Özgürlükleri savunduğunu iddia eden ama özgürlükleri hiçe sayarak kendi tek tip modellerini topluma dayatma arzusunda olanların vatandaşlarımızı ayrıştırma yarışından geri durmadıklarını bugün de milletçe hep beraber görmekteyiz. Bunun son örneğini Tele 1'de gördük. Can Ataklı'nın ayrımcılık içeren ifadelerini kabul edemeyiz. Bu nedenle 6112 sayılı yasaya göre Tele 1 hakkında inceleme başlattık. Başkan olarak tavrım, ilk Üst Kurul toplantısında gündeme alınması ve en üst limitten cezanın verilmesidir."

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu RTÜK Can Ataklı

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