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Can Dündar ve İlhan Tanır hakkında kırmızı bülten!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 13:51 | Son Güncelleme

Anadolu Ajansı'nın geçtiği son dakika habere göre, Cumhuriyet gazetesi davasında dosyaları ayrılan sanıklar Can Dündar ve İlhan Tanır hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına hükmedildi.

Can Dündar ve İlhan Tanır hakkında kırmızı bülten!

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Anahtar Kelimeler:
Can Dündar İlhan tanır Kırmızı Bülten Cumhuriyet

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