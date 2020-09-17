Can Dündar’ın kaçak sayılma süreci başlatıldı

MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin görüntü ve haber yayınladığı gerekçesiyle hakkında verilen 5 yıl 10 ay hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan Can Dündar’ın yargılanmasına devam edildi. Davanın bu celsesinde verilen ara kararında Dündar için gazete ilanı yoluyla çağrıda bulunulmasına ve 15 gün içerisinde mahkemeye gitmemesi durumunda kaçak sayılacağına hükmedildi.

Gazeteci Can Dündar Cumhuriyet gazetesinde Genel Yayın Yönetmeni olduğu dönemde MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin gizli kalması gereken belge ve fotoğrafları aktardığı gerekçesiyle ‘devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri temin etmek ve açıklamak’ suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Kararı bozan Yargıtay, Dündar hakkında ‘gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla temin etme’ suçundan hüküm kurulması gerektiğine karar vermişti. Yargıtay’ın bozma kararının ardından Dündar’ın İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden yargılanmasına başlanmıştı.

Davanın bugün görülen celsesinde Can Dündar’ın avukatı hazır bulundu. Duruşma izleyiciye kapalı olarak gerçekleştirildi. Duruşmada Can Dündar’ın yurt dışından iadesi konusunda Almanya Adli Makamlarına yapılan iade talebinin ikmal edilemediğini belirtildi.