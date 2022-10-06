Can kaybı artabilir! Ege'de iki tekne battı: Deniz can pazarına döndü, sarp arazide mahsur kaldılar

Midilli ve Çuha açıklarında iki tekne kazası meydana geldi. Yunan Sahil Güvenlik ekipleri göçmenlerin yerini tespit etmek ve kurtarmak için çalışmalarını gece boyu sürdürdü. Çalışmalar kapsamında şimdiye dek Midilli'de 15 kadının cansız bedeni çıkarıldı. 9 kadın canlı olarak kurtarılırken üç kişinin kayalık ve sarp arazide mahsur kaldığı belirtildi. Arama-kurtarma çalışmaları denizde ve karada sürüyor.

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İlk bilgilere göre batan teknede 40 kişi bulunuyordu. Teknede bulunanlardan bazılarının kıyıya çıkıp adanın güney kesimlerine kaçtığı olasılığı üzerinde duruluyor.

Kazanın gerçekleştiği bölgede şiddetli rüzgar nedeniyle ekiplerin çalışmalarının güçlükle sürdüğü ifade edildi.

Can kaybı sayısının artabileceğinden kaygı duyuluyor.

BİR FACİA DA ÇUHA AÇIKLARINDA

Öte yandan bir tekne kazası da Çuha açıklarında meydana geldi. Falezli bölgede çarpışma yaşayan teknenin yarısı suya battı.

Bölgede 80 göçmen kurtarılırken yetkililere göre teknede 95 kişi vardı.

Bölgede insanların yardım için seslendiği, denizde ise insan bedenleri görüldüğü aktarıldı.



