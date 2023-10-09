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  4. Can Paksoy hakkında beraat kararı verilmişti... Öldürülen Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun aile avukatı Rezan Epözdemir'den Yargıtay Başkanı Akarca'ya sitem! "Bunun hesabını kim verecek?"

Can Paksoy hakkında beraat kararı verilmişti... Öldürülen Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun aile avukatı Rezan Epözdemir'den Yargıtay Başkanı Akarca'ya sitem! "Bunun hesabını kim verecek?"

09.10.2023 19:42 | Son Güncelleme:
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İstanbul Beyoğlu'nda 2010 yılında bir apartman boşluğunda cansız bedeni bulunan Nazlı Sinem Erköseoğlu'nu öldürdükleri iddiasıyla yargılanan- Can ve Emre Paksoy kardeşler hakkında beraat kararı verilmişti. Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun aile avukatı Rezan Epözdemir, sanık Can Paksoy hakkında basına yansıyan haberler hakkında Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'ya sitem etti. Epözdemir sanık Paksoy hakkında adli kontrol tedbiri getirilmediğini vurgulayarak, "sanık, bu haberden sonra yurt dışına kaçarsa ve

Can Paksoy hakkında beraat kararı verilmişti... Öldürülen Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun aile avukatı Rezan Epözdemir'den Yargıtay Başkanı Akarca'ya sitem! "Bunun hesabını kim verecek?"

Yargıtay Başsavcılığı, Nazlı Sinem Erköseoğlu'nu öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Can ve Emre Paksoy kardeşlerin "kasten öldürme" suçundan mahkumiyetini isteyerek beraat yönündeki yerel mahkeme kararının bozulmasını talep etmişti. Aile avukatı Rezan Epözdemir sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'ya, sanık Can Paksoy hakkında sitemde bulundu.

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EPÖZDEMİR'DEN BASINA YANSIYAN KARARA TEPKİ!

Avukat Rezan Epözdemir 13 yıldır hak arama mücadelelerini sürdürdüklerini belirterek, "2020 yılındaki beraat kararını da kapsamlı bir çalışma ve hukuki gerekçeleriyle temyiz ettik. Bu arada aşağıda paylaştığım gibi basında bu kararın Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafında sanık Can Paksoy'un mahkum olması ve müebbet hapis cezası alması gerektiğinden bahisle bozulduğuna dair manşetten haberler verildi. Bahsi geçen karar henüz uyapta yok, avukat arkadaşlarımız kaleme gittiler, kararın henüz imzadan çıkıp uyap'a yüklenmediği ifade edildi." dedi.

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"BU CİNAYET CEZASIZ KALIRSA BUNUN HESABINI KİM VERECEK?"

Epözdemir, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'ya henüz verilmediği iddia edilen bir kararın basında nasıl manşet olabildiğini sorarak, "Şimdi ben Yargıtay Başkanı Sayın Mehmet Akarca'ya sormak istiyorum. 1) Nasıl oluyor da Türkiye kamuoyunun bu kadar yakından takip ettiği, kamu vicdanını bu denli rahatsız eden bir kadın cinayeti dosyasında, Uyap'a yüklenmeyen ve kalemce henüz verilmediği iddia edilen bir karar Basında manşet olabiliyor? 2) Hakkında beraat kararı verilip herhangi bir adli kontrol tedbiri uygulanmayan, yurt dışına çıkış yasağı bulunmayan sanık, bu haberden sonra yurt dışına kaçarsa ve bu surette bu cinayet cezasız kalırsa bunun hesabını kim verecek?" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Rezan Epözdemir can paksoy

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