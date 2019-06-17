KADIN

Can sıkıcı ve acı verici: topuk çatlakları! Bu doğal ilaç ile bir daha asla topuk çatlaklarınız olmayacak

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
CİLT SAĞLIĞI HABERLERİ  | 17.06.2019 10:14 | Son Güncelleme

Yaz sıcakları artmaya, sandaletler ve terlikler ortaya çıkmaya başladı. Ancak, herkes ayaklarına baktığında bundan çok memnun değil. Küçük çatlaklar veya yarıklar pek hoş görünmeyebiliyor. Neyse ki sizin için bu mevsimin tadını çıkarmanıza yardımcı olacak, pürüzsüz bir ayak sağlığı için doğal bir çözüm bulduk.

Can sıkıcı ve acı verici: topuk çatlakları! Bu doğal ilaç ile bir daha asla topuk çatlaklarınız olmayacak

Genellikle, kötü ayak bakımı veya bazen çinko ve omega-3 eksikliği, topuklarda çatlaklara ve yarıklara neden olur. Önce bu bakım ipuçlarını deneyin! Eğer işe yaramazsa bir hekime danışabilirsiniz.

3

GLİSERİN, LİMON VE KARBONAT

Bu karışım çatlak topukların iyileşmesine yardımcı olur ve diğer çatlakların ve yarıkların gelişmesini önler.

2

YAPMANIZ GEREKEN NE?

Büyük bir kapta bol miktarda su, limon, gliserin ve karbonatı karıştırın. Bu ayak banyosunun keyfini yaklaşık 15 ila 20 dakika boyunca çıkarın, ardından kuru cildi çıkarmak için ovalayın. Eğer ayak banyosu içi zamanınız yoksa malzemeleri susuz karıştırın ve ayaklarınıza uygulayın. Bir çorap geçirin ve uyuyun. Ertesi sabah ayaklarınızı yıkayın ve kuru cildi çıkarmak için ovalayın. Bunu dört ya da beş gün boyunca tekrarlayın; kesinlikle iyileşme göreceksiniz. Yardımcı olabilecek bir diğer şey bal ve sudur. Sadece bir bardak balı suyla karıştırmanız ve 15 ila 20 dakika boyunca ayaklarınızı içine koymanız gerekir. Bu sırada ayaklarınıza masaj yapın, böylece karışımı tamamen emmesini sağlayın.

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