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ÇANAKKALE 28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI 2023: Çanakkale 2. tur Cumhurbaşkanı seçim sonucu ile Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları, dağılımı

27.05.2023 13:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale seçim sonuçlarına dair araştırmalar yoğunlaştı. Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için seçmenler bugün sandık başına giderek oylarını kullanmaya başladılar. Oy kullanma işlemi sabah saat 08.00 itibariyle başladı ve 17:00'da sona erecek. Oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından il il, ilçe ilçe seçim sonuçları, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun oy oranları Mynet.com'un özel seçim sayfasında yer alacak.

ÇANAKKALE 28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI 2023: Çanakkale 2. tur Cumhurbaşkanı seçim sonucu ile Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları, dağılımı

Çanakkale 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonucu ve oy oranlarına dair araştırmalar hız kazandı. Türkiye'deki tüm seçmenler 13. Cumhurbaşkanını seçmek için bugün yeniden sandık başına giderek ve oylarını kullanmaya başladılar. YSK tarafından yapılan açıklamaya göre, oy verme işlemi saat 08.00 ile 17.00 arasında yapılabilecek. Oy verme işleminin son bulması ve sandıkların kapanmasının ardından seçim yasağının kaldırılmasıyla birlikte sonuçlar açıklanmaya başlanacak.

Çanakkale'nin ilçeleri olan Merkez, Ayvacık, Bayramiç, Biga, Bozcaada, Çan, Eceabat, Ezine, Gelibolu, Gökçeada, Lapseki,Yenice seçim sonuçları bu sayfada yer alacak.

ÇANAKKALE CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Oy kullanma işleminin sona ermesi ve seçim yasaklarının kalkmasının ardından seçim sonuçlarını Mynet seçim sayfasından takip edebilirsiniz!

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OYLAR HANGİ HALLERDE GEÇERSİZ SAYILACAK?

Oy pusulalarında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında, pusulanın herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak. Oy pusulalarından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak.

Bu işlemlerin ardından seçmenlerin imza atma zorunluluğunu yerine getirmeleri gerekecek.

"EVET" ya da "TERCİH" mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde de oylar geçersiz sayılacak.

oy kullanma 2

Oy pusulasının bütünlüğünün bozulacak şekilde yırtılması veya koparılması, pusula üzerine mühür dışında veya mühür yerine herhangi bir özel işaretin, isim, imza kaşesi veya parmak izinin basılması da kullanılan oyu geçersiz kılacak.

Ayrıca, oy pusulasının belirgin bir şekilde karalanması, çizilmesi veya işaretlenmesi, zarftan işaret amacı taşıyan herhangi bir madde çıkması hallerinde de oylar geçersiz sayılacak.

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