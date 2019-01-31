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Çanakkale'de bu sabah! Gören hayran kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 10:49 | Son Güncelleme

Sabah saatlerinde Çanakkale Boğazı'nda ortaya çıkan görüntüler görenleri büyüledi. Gece boyunca aralıklarla devam eden yağmur, sabah saatlerinde güneşli bir havaya bıraktı. Günün ilk ışıklarıyla birlikte gökyüzünü süsleyen renk cümbüşü ise görenleri kendine hayran bıraktı.

Boğazın ortasında oluşan gökkuşağı geçen gemilere yol boyunca eşlik etti. Karadan manzarayı izleyenlerse görüntülerden etkilenmeden edemedi. İşte görenlerin cep telefonuna sarıldığı o manzara...

Çanakkale Boğazı'nda büyüleyen gökkuşağı manzarası

Çanakkale Boğazı'nda yağmurun ardından beliren gökkuşağı manzarası, izleyenleri büyüledi. Boğazdan geçen yüzlerce sığırcıkla birlikte gökkuşağı, muhteşem görüntüler oluşturdu.
Çanakkale’de gece saatlerinden sabaha dek süren sağanak yağışın ardından Çanakkale Boğazı üzerinde oluşan gökkuşağı muhteşem görüntüler oluşturdu.
Boğaz üzerinde beliren gökkuşağı, seyrine doyum olmaz bir manzara ortaya koydu. Kent merkezinin tam önünde beliren gökkuşağını, vatandaşlar da cep telefonlarıyla görüntülemeye çalıştı.
Öte yandan boğazdan geçen yüzlerce sığırcıkla birlikte gökkuşağı, muhteşem görüntüler oluşturdu.
İşte o sırada çekilen karelerle hafızalarda yer edecek manzaralar...
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Çanakkale Boğazı Çanakkale gökkuşağı

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