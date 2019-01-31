Çanakkale'de bu sabah! Gören hayran kaldı

Boğazın ortasında oluşan gökkuşağı geçen gemilere yol boyunca eşlik etti. Karadan manzarayı izleyenlerse görüntülerden etkilenmeden edemedi. İşte görenlerin cep telefonuna sarıldığı o manzara...

Boğaz üzerinde beliren gökkuşağı, seyrine doyum olmaz bir manzara ortaya koydu. Kent merkezinin tam önünde beliren gökkuşağını, vatandaşlar da cep telefonlarıyla görüntülemeye çalıştı.