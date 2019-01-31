Çanakkale'de bu sabah! Gören hayran kaldı

Boğazın ortasında oluşan gökkuşağı geçen gemilere yol boyunca eşlik etti. Karadan manzarayı izleyenlerse görüntülerden etkilenmeden edemedi. İşte görenlerin cep telefonuna sarıldığı o manzara...
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